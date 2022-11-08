Одиозный депутат Госдумы разглядел в екатеринбургской организации польских шпионов

21.11 Среда, 9 ноября 2022
Политика
Стоп-кадр видео YouTube-канала BBC News


Российский депутат от ЛДПР Андрей Луговой «настрочил» силовикам — в Генпрокуратуру, МВД, Минюст, ФНС и бывшим коллегам из ФСБ — заяву на Екатеринбургскую городскую общественную организацию «Полярос». По мнению экс-шпиона, «Полярос» необходимо ликвидировать, как «антирусский проект», «подрывающий массовое сознание».

Именно такими словосочетаниями красуется его гордый отчёт перед читателям персонального телеграм-канала, где он сообщает о своём «подвиге разведчика» (или, что вернее в данном случае, контр-разведчика). «Деструктивная деятельность «Полярос» не ограничивается влиянием на национальную диаспору. Многие из ключевых лиц организации официально работают в детских школах творчества, музыкальных школах, вузах, региональных государственных структурах. Каждый контакт – дополнительные адепты «русско-польской дружбы»», — пишет Луговой.

Одно из самых страшных злодеяний «Поляроса», по мнению госдепутата, — выдача справки для беспроблемного получения любым россиянином Карты поляка. Особо волнует Лугового, что справку дают даже тем, кто не принадлежи к польскому народу, а ведёт деятельность во благо польского языка и (о, ужас!) культуры. Он считает, что «такая преференция в получении гражданства Польши или виз Евросоюза — не иначе как легализованный способ вербовки в интересах «западного блока» и ещё один инструмент «мягкой силы» для экстремистского воздействия и пропаганды».

Таким образом, человек, известный, главным образом, тем, что много лет является главным подозреваемым в деле об отравлении Александра Литвиненко, увидел страшную опасность для России в деятельности маленькой организации, которая занята пропагандой культуры Польши, совместными просмотрами польского кино и обучением желающих польскому языку.

Впрочем, экс-службиста вообще пугает всё, что связано с западной культурой. Так, в самом последнем сообщении своего телеграм-канала Луговой обрушивается с махрово-параноидальной критикой западного кино, какой и в Советском Союзе было не встретить. «Экспресс-методом для зачистки сознания и внедрения «правильных» нарративов», — называет он западный кинематограф и грозится пойти на него с войной. Ну, то есть, добить на ладан дышащий российский кинопрокат собрался, не иначе.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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