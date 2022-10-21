Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ушел в отпуск
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вслед за свердловским губернатором Евгением Куйвашевым ушел в отпуск. Как сообщает ЕАН, мэр будет отдыхать до 1 ноября.
Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен первый заместитель Орлова Игорь Сутягин. Именно его подпись стоит под опубликованными на сайте мэрии постановлениями, начиная с 24 октября.
Ранее мы писали, что в отпуск ушел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Врио главы региона назначен Алексей Шмыков.
Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен первый заместитель Орлова Игорь Сутягин. Именно его подпись стоит под опубликованными на сайте мэрии постановлениями, начиная с 24 октября.
Ранее мы писали, что в отпуск ушел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Врио главы региона назначен Алексей Шмыков.
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