Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Алексей Шмыков.
Именно подпись Шмыкова стоит под правительственными постановлениями и губернаторскими указами с 20 октября.
Отметим, что это уже второй отпуск Евгения Куйвашева после переизбрания на должность главы региона в сентябре. Первый отпуск был вызван личными причинами.
Именно подпись Шмыкова стоит под правительственными постановлениями и губернаторскими указами с 20 октября.
Отметим, что это уже второй отпуск Евгения Куйвашева после переизбрания на должность главы региона в сентябре. Первый отпуск был вызван личными причинами.
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