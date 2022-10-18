Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Алексей Шмыков.Именно подпись Шмыкова стоит под правительственными постановлениями и губернаторскими указами с 20 октября.Отметим, что это уже второй отпуск Евгения Куйвашева после переизбрания на должность главы региона в сентябре. Первый отпуск был вызван личными причинами.