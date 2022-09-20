Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Политика
Кандидат в депутаты нижнетагилской думы от КПРФ Владимир Желиба сегодня признан Тагилстроевским судом «виновным» в дискредитации использования российском армии за рубежом. По мнению суда, 57-летний Желиба разместил некий «статус» и репост, которые были направлены на дискредитацию ВС, сообщает TagilCity.ru.
По информации издания, местный политический активист получил штраф в размере своего месячного заработка, однако в комментарии изданию он указал, что обжаловать его не будет, так как не видит в этом смысла.
Напомним, выборы в местную думу состоялись 11 сентября, и абсолютно все мандаты достались единороссам. Популярный урбанист и блогер Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу.
По информации издания, местный политический активист получил штраф в размере своего месячного заработка, однако в комментарии изданию он указал, что обжаловать его не будет, так как не видит в этом смысла.
Цель доноса [о репосте и статусе в соцсетях] — снятие с выборов. В случае моей вины в тот раз, меня бы просто сняли с выборов [депутатов Нижнетагильской гордумы]. Поэтому вся операция была проведена, — цитирует TagilCity.ru Желибу.
Напомним, выборы в местную думу состоялись 11 сентября, и абсолютно все мандаты достались единороссам. Популярный урбанист и блогер Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу Нижнего Тагила
20 сентября 2022
20 сентября 2022
«Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»
18 сентября 2022
18 сентября 2022
Гордуму Нижнего Тагила полностью заняли кандидаты от «Единой России»
12 сентября 2022
12 сентября 2022