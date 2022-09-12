Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу Нижнего Тагила

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Популярный блогер-милионник Илья Варламов в своем эфире не удержался от критики чудом избранной из одних единороссов думы Нижнего Тагила. Варламов сказал, что горожане настолько благодарны партии за лето, за солнце, за текущую воду из крана, что решили никого больше, кроме представителей этой партии, не избирать, ведь «люди так любят «Единую Россию», что готовы задушить ее в своих объятиях народной любви».Варламов упомянул, что явка на этих выборах была провальная – проголосовали только около четверти избирателей Нижнего Тагила.Известный урбанист рассказал о своей «теории», объясняющей чудесное избрание полностью однопартийной думы: «в Нижнем Тагиле есть всего 25 смелых, беспринципных и бессовестных людей, которые согласились быть депутатами от «Единой России». Больше найти не смогли».Также он напомнил, что Нижний Тагил вошёл в список худших российских городов по качеству жизни, и добавил, что эксперты пишут, что в городе очень низкие доходы населения, высокая миграция, низкий спрос на культурные ценности, большие проблемы в медицине и экологии.Напомним, выборы в гордуму состоялись 11 сентября. По невероятному стечению обстоятельств все одномандатные округа взяли единороссы.