Минюст внёс екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву* в реестр иноагентов
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Минюст внёс в реестр иностранных СМИ-иноагентов екатеринбургскую журналистку и активистку Елену Шукаеву*. Она является внештатным корреспондентом «Новой газеты» и «Радио Свобода»**, а также членом участковой избирательной комиссии №1469 Екатеринбурга.
Недавно Шукаева* отсидела 14 суток ареста за публикацию ссылки на ролик «Он вам не Димон» в марте 2017 года.
Помимо неё в список лиц, выполняющих функции иноагента, попали политолог Валерий Соловей*, историк Тамара Эйдельман*, журналисты Андрей Афанасьев*, Майкл Наки* и Юлия Латынина*. Статус СМИ-иностранного агента получила компания ООО «Время колокольчиков»**.
*Внесены в реестр иноагентов
** Признаны в России СМИ-иноагентом
Недавно Шукаева* отсидела 14 суток ареста за публикацию ссылки на ролик «Он вам не Димон» в марте 2017 года.
Помимо неё в список лиц, выполняющих функции иноагента, попали политолог Валерий Соловей*, историк Тамара Эйдельман*, журналисты Андрей Афанасьев*, Майкл Наки* и Юлия Латынина*. Статус СМИ-иностранного агента получила компания ООО «Время колокольчиков»**.
*Внесены в реестр иноагентов
** Признаны в России СМИ-иноагентом
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