В центре Екатеринбурга задерживали сторонников Ройзмана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы всё же вышли на центральную площадь уральской столицы, чтобы выразить своё негативное отношение к сегодняшнему задержанию общественного деятеля Евгения Ройзмана и к заведению на него «уголовки». Вышли в малом количестве, без кричалок и транспарантов. Силовикам это не помешало начать задержания.Сторонники Ройзмана проходят к памятнику Ленина на Площади 1905-го года и молча садятся у его подножья. Их несколько десятков человек. Но в современной России и это уже более «низзя». Полицейские требуют у собравшихся разойтись, подходя при этом к каждому (обычно требование оглашается ими в громкоговорители). Некоторых отказывающихся задерживают и заволакивают в автозаки. Действуют довольно жёстко — с заламыванием рук и валянием по асфальту. На данный момент площадь зачищена.Силовики ждали протестных акций не только на Центральной площади Екатеринбурга. Их скопление видели, например, возле Дворца Молодёжи и в некоторых других частях города.