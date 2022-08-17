Модная группа «Anacondaz» будет судиться с властями Екатеринбурга и Перми
Политика
Стоп-кадр видео с телеграм-канала группы «Anacondaz»
Молодые артисты из группы «Anacondaz» решили в судебном порядке спросить с администраций двух городов — Перми и Екатеринбурга — за сорванные этим летом концерты. Поскольку концерты сорвали из-за внесения группы в «чёрный список», можно уже сейчас догадаться об итоге судебных разбирательств. Но тут важен принцип!
Сообщение о том, что «Анаконды» подадут на пермскую и екатеринбургскую мэрии в суд, появилось на странице группы в одной из соцсетей. «Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — оповестили музыканты своих поклонников. И в этот же день признались, что вынуждены переносить даты своих концертов в других городах на следующий год — в родной России астраханским ребятам выступать не дают. А планов было много — «Anacondaz» до конца года собирались съездить с концертами в 14 городов, включая Мурманск, Курск, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск. Но организаторы концертов в этих городах сообщают, что на них оказывается давление с целью помешать выступлениям опального коллектива.
Напомню, концерт группы «Anacondaz» в Екатеринбурге должен был состояться 22-го июля. Но вместе с меломанами в «Теле-клуб» нагрянула полиция. Попытка в срочном порядке перенести концерт под открытое небо, на пляж одного из местных водоёмов, тоже не удалась — полиция понаехала и туда. В опалу «Anacondaz» попала из-за открытого выступления против действий России в отношении Украины.
Сообщение о том, что «Анаконды» подадут на пермскую и екатеринбургскую мэрии в суд, появилось на странице группы в одной из соцсетей. «Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — оповестили музыканты своих поклонников. И в этот же день признались, что вынуждены переносить даты своих концертов в других городах на следующий год — в родной России астраханским ребятам выступать не дают. А планов было много — «Anacondaz» до конца года собирались съездить с концертами в 14 городов, включая Мурманск, Курск, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск. Но организаторы концертов в этих городах сообщают, что на них оказывается давление с целью помешать выступлениям опального коллектива.
Напомню, концерт группы «Anacondaz» в Екатеринбурге должен был состояться 22-го июля. Но вместе с меломанами в «Теле-клуб» нагрянула полиция. Попытка в срочном порядке перенести концерт под открытое небо, на пляж одного из местных водоёмов, тоже не удалась — полиция понаехала и туда. В опалу «Anacondaz» попала из-за открытого выступления против действий России в отношении Украины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Власти Екатеринбурга объяснили выбор хедлайнеров на День города
17 августа 2022
17 августа 2022