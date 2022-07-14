В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге должен был состояться концерт астраханской рок-рэп-группы «Anacondaz». Поскольку ранее квинтет оказался в списках неофициально запрещённых в России групп, их выступление особо не афишировалось. Мероприятие должно было пройти в помещениях «Теле-клуба» под названием «Вечеринка Pauzern Picnic» и о том, кто там выступит знали о нём только верные фанаты.Тем не менее, вместе с публикой к намеченному месту концерта подтянулась и полиция. Когда стало понятно, что в «Теле-клубе» музыкантам сыграть не дадут, вечеринку решено было перенести на пляж «CUBA», расположенный на берегу Верх-Исетского пруда. Но и эта информация дошла до силовых структур. Астраханским музыкантам пришлось, не отыграв ни единой ноты, погрузиться в микроавтобус и уехать в гостиницу. Завтра их ждёт попытка проведения концерта в Перми.Список запрещённых музыкантов и групп просочился в Интернет в начале июля. В него попали звёзды российской рок- и поп-сцены, которые высказались против действий России по отношению к Украине. Так, в этой необычной компании рядом оказались Валерий Меладзе и Борис Гребенщиков, «ДДТ» и Noize MC, Лиза Монеточка и «Машина времени», «Ногу свело!» и «Порнофильмы». Есть в списке и «Anacondaz». Если у кого-то оставались сомнения в подлинности списка, равно как и в самой практике негласного запрета концертов ряда музыкантов, то сегодняшние приключения «анаконд» в Екатеринбурге должны их окончательно развеять.