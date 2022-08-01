На улицах Екатеринбурга срывали баннеры с агитацией кандидата в губернаторы от КПРФ
Политика
Фото: персональная страница Александра Ивачёва в ВК
В Свердловской области продолжаются незаконные выпады против кандидата в губернаторы от партии КПРФ. На этот раз, к счастью, обошлось без избиения агитаторов. Пострадавшими стали 12 баннеров, рекламирующих Александра Ивачёва.
Об уничтожении рекламных конструкций сообщил через соцсети сам «главный коммунист» области. В разных районах Екатеринбурга в среду, 3-го августа, срывали баннеры с его изображением, а сегодня стало известно о повреждении 2 медиаэкранов в Чкаловском районе города. На них тоже шла видеоагитация за Ивачёва.
На камеры видеонаблюдений как минимум в одном случае попал момент, когда неизвестные срывают агитационные баннеры. Для этого они не поленились приволочь к рекламной конструкции длинную алюминиевую лестницу, поднявшись по которой, сдернули баннер, а потом уволокли в неизвестном направлении.
Стоит напомнить, что в начале августа стало известно о нападении неизвестных на агитатора от КПРФ, в результате 27-летний парень получил серьёзные травмы головы и до сих пор находится в больнице. Этот случай, как и уничтожение агитационных материалов, Александр Ивачёв связывает со своим выдвижением в губернаторы Свердловской области (выборы на эту должность состоятся 11-го сентября).
Об уничтожении рекламных конструкций сообщил через соцсети сам «главный коммунист» области. В разных районах Екатеринбурга в среду, 3-го августа, срывали баннеры с его изображением, а сегодня стало известно о повреждении 2 медиаэкранов в Чкаловском районе города. На них тоже шла видеоагитация за Ивачёва.
На камеры видеонаблюдений как минимум в одном случае попал момент, когда неизвестные срывают агитационные баннеры. Для этого они не поленились приволочь к рекламной конструкции длинную алюминиевую лестницу, поднявшись по которой, сдернули баннер, а потом уволокли в неизвестном направлении.
Стоит напомнить, что в начале августа стало известно о нападении неизвестных на агитатора от КПРФ, в результате 27-летний парень получил серьёзные травмы головы и до сих пор находится в больнице. Этот случай, как и уничтожение агитационных материалов, Александр Ивачёв связывает со своим выдвижением в губернаторы Свердловской области (выборы на эту должность состоятся 11-го сентября).
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