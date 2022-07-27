Главный коммунист Свердловской области рассказал о нападениях на его агитаторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Перелом 2 костей черепа, сотрясение мозга и амнезия — таков итог нападения неизвестных в масках на молодого агитатора, который клеил листовки за кандидата в губернаторы Свердловской области от КПРФ. Об атаках на своих однопартийцев рассказал в соцсетях сам кандидат, первый секретарь Свердловского отделения КПРФ.«Это уже третье нападение на моих агитаторов за последнюю неделю. Два предыдущих закончились только угрозами и отъёмом листовок. Делают это бойцы хорошо известной бандитской группировки. Я бы хотел, чтобы заказчики и исполнители осознали, что из-за пары сотен плакатов молодой 27-летний парень потерял здоровье, а если бы нога нападающего приложилась чуть менее удачно, то мог бы потерять и жизнь», — пишет Ивачёв. В опубликованном сообщении он также обращается к действующему губернатору с вопросом, есть ли в области закон или ею правят бандитские группировки, и предупреждает, что грядущие выборы превращаются в криминальную бойню.Нападение на комсомольца произошло в минувшие выходные в микрорайне Вторчермет. Сейчас пострадавший находится в больнице №36 города Екатеринбурга. Ему оказывается медицинская помощь.Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11-го сентября. Избиркомом зарегистрированы 4 претендента на этот пост: действующий губернатор, коммунист Александр Ивачёв, Александр Дёмин из партии «Новые люди» и Лидер свердловского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов.