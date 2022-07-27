Свердловский избирком зарегистрировал Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Евгения Куйвашева в качестве кандидата на пост губернатора. Он выдвинут на выборы партией «Единая Россия».
Ранее Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора: лидера обкома КПРФ Александра Ивачева, Андрея Кузнецова от партии «Справедливая Россия», Александра Демина от партии «Новые люди» и депутата областного парламента Александра Каптюга от ЛДПР.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования – 11 сентября.
Ранее Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора: лидера обкома КПРФ Александра Ивачева, Андрея Кузнецова от партии «Справедливая Россия», Александра Демина от партии «Новые люди» и депутата областного парламента Александра Каптюга от ЛДПР.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования – 11 сентября.
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Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
25 июля 2022
25 июля 2022