Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы

17.29 Среда, 27 июля 2022
Политика
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Избирательная комиссия Свердловской области сегодня, 27 июля, зарегистрировала четырех кандидатов на пост губернатора.

Как сообщили в Избиркоме, зарегистрирован депутат областного парламента Александр Каптюг, выдвинутый партией ЛДПР. В перечень кандидатов в Совет Федерации от Каптюга вошли директор ООО «Прерогатива» Алена Вяткина, Владимир Корольков и помощник депутата Заксобрания Свердловской области Кристина Рачкевич.

Второй зарегистрированный кандидат в губернаторы – лидер обкома КПРФ Александр Ивачев. Он предложил в качестве кандидатов в Совет Федерации директора школы №3 Евгения Букреева, депутатов свердловского Заксобрания Тараса Исакова и Римму Скоморохову.

Также зарегистрирован кандидат на пост главы Свердловской области Андрей Кузнецов от партии «Справедливая Россия». В список кандидатов в Совет Федерации от Кузнецова вошли православная активистка Оксана Иванова, фельдшер скорой помощи Новолялинской больницы Алексей Коровкин и Леонид Мартюшев.

Четвертый зарегистрированный кандидат в губернаторы – Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди». В качестве кандидатов в Совет Федерации он предложил сотрудника Театра эстрады Ярослава Бородина, президента благотворительного фонда «Доброе дело» Алексея Невьянцева и директора некоммерческой организации социальных услуг «СОЦИО» Татьяну Флеганову.

Напомним, что два дня назад документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области в Избирком подал Евгений Куйвашев.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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