Гордума Екатеринбурга отрицает свою ошибку в данных о доходах депутата Ивачёва

09.58 Вторник, 2 августа 2022
Политика
Фото: страница Виктории Ивачёвой Вконтакте
В городской думе Екатеринбурга заявили, что данные в декларации мундепа Виктории Ивачевой о доходах ее мужа, депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачёва, размещены в том виде, в котором она их подала.

Напомним, что, изучая декларации свердловских депутатов, журналисты «Вечерних ведомостей» заметили, что данные о доходах депутата ЗакСо от КПРФ Александра Ивачёва за 2021-й год отличаются от данных, которые о нем предоставляла его супруга, депутат ЕГД Виктория Ивачёва. Ивачёв заявляет, что это ошибка, в которой виновата городская дума.

В пресс-службы ЕГД сообщили, что данные в декларации Виктории Ивачевой размещены в том виде, в котором она их подавала.

– Мы проверили информацию и можем сказать, что сведения о доходах депутата Виктории Ивачевой и ее супруга, размещенные на нашем официальном сайте, соответствуют данным, представленным в городскую думу депутатом Викторией Ивачевой. Проверкой достоверности таких сведений проводится департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области, – рассказали в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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