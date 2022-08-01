Гордума Екатеринбурга отрицает свою ошибку в данных о доходах депутата Ивачёва
Политика
Фото: страница Виктории Ивачёвой Вконтакте
В городской думе Екатеринбурга заявили, что данные в декларации мундепа Виктории Ивачевой о доходах ее мужа, депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачёва, размещены в том виде, в котором она их подала.
Напомним, что, изучая декларации свердловских депутатов, журналисты «Вечерних ведомостей» заметили, что данные о доходах депутата ЗакСо от КПРФ Александра Ивачёва за 2021-й год отличаются от данных, которые о нем предоставляла его супруга, депутат ЕГД Виктория Ивачёва. Ивачёв заявляет, что это ошибка, в которой виновата городская дума.
В пресс-службы ЕГД сообщили, что данные в декларации Виктории Ивачевой размещены в том виде, в котором она их подавала.
Напомним, что, изучая декларации свердловских депутатов, журналисты «Вечерних ведомостей» заметили, что данные о доходах депутата ЗакСо от КПРФ Александра Ивачёва за 2021-й год отличаются от данных, которые о нем предоставляла его супруга, депутат ЕГД Виктория Ивачёва. Ивачёв заявляет, что это ошибка, в которой виновата городская дума.
В пресс-службы ЕГД сообщили, что данные в декларации Виктории Ивачевой размещены в том виде, в котором она их подавала.
– Мы проверили информацию и можем сказать, что сведения о доходах депутата Виктории Ивачевой и ее супруга, размещенные на нашем официальном сайте, соответствуют данным, представленным в городскую думу депутатом Викторией Ивачевой. Проверкой достоверности таких сведений проводится департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области, – рассказали в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга этично не комментирует свою оценку действий депутата, критикующего внешнюю политику РФ
29 июля 2022
29 июля 2022