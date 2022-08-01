Гордума Екатеринбурга отрицает свою ошибку в данных о доходах депутата Ивачёва

– Мы проверили информацию и можем сказать, что сведения о доходах депутата Виктории Ивачевой и ее супруга, размещенные на нашем официальном сайте, соответствуют данным, представленным в городскую думу депутатом Викторией Ивачевой. Проверкой достоверности таких сведений проводится департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области, – рассказали в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости