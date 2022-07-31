В декларациях депутатов Александра и Виктории Ивачёвой обнаружились расхождения
Политика
Фото: страница Виктории Ивачёвой Вконтакте
Изучая декларации свердловских депутатов, журналисты «Вечерних ведомостей» увидели интересный нюанс — данные о доходах депутата Заксобрания свердловской области от КПРФ Александра Ивачёва за 2021-й год отличаются от данных, которые о нём же предоставляла его супруга, депутат гордумы Екатеринбурга Виктория Ивачёва – за тот же 2021-й год.
Депутаты гордумы о своих доходах за прошлый год отчитались на пару месяцев раньше областных коллег, в конце мая, — и тогда муж Виктории Ивачёвой занял второе место в списке самых состоятельных супругов городских парламентариев, заработав 11 миллионов 124 тысяч рублей. Эта декларация и на момент публикации данной новости размещена на сайте гордумы.
Однако сейчас (депутаты Заксобрания отчитались о доходах на прошлой неделе) Ивачёв указал, что заработал за 2021-й год лишь 7 миллионов 374 тысячи. Размер дохода супруги он также указал ниже, чем она сама — на те же 3 миллиона 750 тысяч рублей (4 миллиона 923 тысяч рублей против 8 миллионов 673 тысяч).
Директор Трансперенси Интернешнл Россия* Илья Шуманов сказал veved.ru, что методики расчёта доходов для деклараций муниципальных и региональных депутатов одни и те же, поэтому подобных расхождений быть не должно.
Более того, расхождения в декларациях иногда служили основанием для лишения мандата — например, в Ярославской области в аналогичной ситуации (когда муж являлся депутатом областного парламента, а его супруга – муниципального) депутат Светлана Никешина вынуждена была сложить полномочия.
Сам Ивачёв сказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что это ошибка, и виновата в ней гордума Екатеринбурга.
*Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Р"» внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов.
Депутаты гордумы о своих доходах за прошлый год отчитались на пару месяцев раньше областных коллег, в конце мая, — и тогда муж Виктории Ивачёвой занял второе место в списке самых состоятельных супругов городских парламентариев, заработав 11 миллионов 124 тысяч рублей. Эта декларация и на момент публикации данной новости размещена на сайте гордумы.
Декларация депутата гордумы Екатеринбурга Виктории Ивачёвой.
Однако сейчас (депутаты Заксобрания отчитались о доходах на прошлой неделе) Ивачёв указал, что заработал за 2021-й год лишь 7 миллионов 374 тысячи. Размер дохода супруги он также указал ниже, чем она сама — на те же 3 миллиона 750 тысяч рублей (4 миллиона 923 тысяч рублей против 8 миллионов 673 тысяч).
Декларация депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ивачёва.
Директор Трансперенси Интернешнл Россия* Илья Шуманов сказал veved.ru, что методики расчёта доходов для деклараций муниципальных и региональных депутатов одни и те же, поэтому подобных расхождений быть не должно.
Более того, расхождения в декларациях иногда служили основанием для лишения мандата — например, в Ярославской области в аналогичной ситуации (когда муж являлся депутатом областного парламента, а его супруга – муниципального) депутат Светлана Никешина вынуждена была сложить полномочия.
Сам Ивачёв сказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что это ошибка, и виновата в ней гордума Екатеринбурга.
«Действительны цифры, которые указаны в моей декларации. У Виктории просто по ошибке три миллиона добавила городская дума»,
— сказал лидер свердловской КПРФ
*Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Р"» внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга этично не комментирует свою оценку действий депутата, критикующего внешнюю политику РФ
29 июля 2022
29 июля 2022