Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Евгений Куйвашев подал документы в Избирком для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.На выборы Куйвашева выдвинуло регионального отделение партии «Единая Россия». В Свердловском избиркоме напомнили, что на проверку документов и принятие решения о регистрации установлен срок в 10 дней.Этап предоставления необходимых для регистрации кандидатов документов продлится до 18:99 27 июля. Сами выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования – 11 сентября.