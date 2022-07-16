Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Евгений Куйвашев подал документы в Избирком для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.
На выборы Куйвашева выдвинуло регионального отделение партии «Единая Россия». В Свердловском избиркоме напомнили, что на проверку документов и принятие решения о регистрации установлен срок в 10 дней.
Этап предоставления необходимых для регистрации кандидатов документов продлится до 18:99 27 июля. Сами выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования – 11 сентября.
На выборы Куйвашева выдвинуло регионального отделение партии «Единая Россия». В Свердловском избиркоме напомнили, что на проверку документов и принятие решения о регистрации установлен срок в 10 дней.
Этап предоставления необходимых для регистрации кандидатов документов продлится до 18:99 27 июля. Сами выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования – 11 сентября.
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