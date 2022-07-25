Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Великобритании

15.38 Вторник, 26 июля 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева внесли в санкционный список Великобритании.

Также санкции наложили на губернаторов Брянской, Курской, Нижегородской и Тюменской областей.

Отметим, что ранее Евгению Куйвашеву довольно долго удавалось избегать попадания в санкционные списки. Возможно, на решение властей Великобритании повлияла поездка свердловского губернатора в ДНР в прошлом месяце. Во время этой поездки было подписано соглашение о помощи Свердловской области в восстановлении инфраструктуры Макеевки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Куйвашев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области
25 июля 2022
Евгений Куйвашев обеспокоился сельским хозяйством
18 июля 2022
Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК
22 июля 2022
Уральский политик Эдуард Россель покинет Совет Федерации
26 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Губернатор Евгений Куйвашев не удостоил вниманием Полевской

Глава региона передумал ехать в город, где есть масштабные проблемы с ЖКХ, обеспечением школами и жилищным строительством
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:21 В Екатеринбурге на полмесяца перекроют улицу Омскую
15:59 В Первоуральске завершены поиски пропавшего грибника
15:38 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Великобритании
15:25 Отель HYATT PLACE у стадиона «Екатеринбург Арена» празднует свой первый день рождения
14:54 В Екатеринбурге закрасили первую в этом году работу фестиваля «Карт-бланш»
14:29 В реке в Асбесте утонул ребенок, пытаясь найти свои очки
13:53 В Свердловской области за сутки выявили 151 случай COVID-19
13:25 На Производстве полиметаллов в Кировграде отремонтировали конвертер без остановки производства
12:51 В Реже магазин заплатит 700 тысяч рублей упавшему в шахту лифта продавцу
12:20 В Свердловской области продолжает действовать природный пожар
11:59 Вадим Самойлов выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста
11:23 В массовом ДТП на Полевском тракте пострадали девушка с младенцем
10:54 Жителя Нижнего Тагила осудят за покушение на убийство человека в трамвае
10:21 Возобновляются авиарейсы из Екатеринбурга в Баку
09:56 На свердловских водоемах с начала лета утонул 31 человек
09:22 Уральский политик Эдуард Россель покинет Совет Федерации
21:06 Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
20:42 Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
20:24 Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
19:34 Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной
19:10 Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
18:41 За грязную горячую воду в Нижнем Тагиле оштрафована управляющая компания
17:53 Пенсионер ушел в лес за грибами в Первоуральске и пропал
17:21 Свердловчан предупреждают о сильном ветре, граде и грозах
16:52 За три дня в ДТП в Свердловской области погибли 10 человек
16:24 Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области
Все новости Свердловской области
16:18 Женское движение «Мягкая сила» потребовало прекратить преследование новосибирского депутата Хельги Пироговой
15:03 «Автоваз» объявил о возобновлении производства Lada Granta с кондиционером
14:36 Производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному менеджменту
13:45 Брянский губернатор: на таможенный пост сброшено взрывное устройство, пострадали четыре человека
13:11 В Оренбургской области двое суток ищут 6-летнего мальчика, в регион направили криминалистов СК
12:44 Белгородский губернатор объяснил, зачем администрация купила бронежилеты, каски и бронеавтомобиль за 17 миллионов
11:53 Мобильные операторы в России отказываются от бесплатных «симок» из-за их подорожания и дефицита чипов
11:06 Боинг с 386 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
09:52 Экзитпол: более 92% участников референдума в Тунисе проголосовали «за» поправки в конституцию
09:11 В пригороде Ванкувера 28-летний мужчина открыл стрельбу по бездомным
18:13 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем
17:47 В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
16:39 Преподавателя из Барнаула оштрафовали за «дискредитацию ВС» за «лайк» и «классы» в Одноклассниках
15:42 В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*
14:18 В суд Уфы поступило дело Шевчука, которое суд в Санкт-Петербурге принимать отказался
13:53 Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку
13:20 В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и автобус, погибли шесть пассажиров
12:38 В Тунисе начался референдум по конституции, которая дает неограниченные полномочия президенту
11:38 В Хабаровске организованная группа «подставных рожениц» получала пособия за несуществующих детей
10:59 Только 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу. Рейтинг регионов
10:17 В Мьянме впервые за десятилетия исполнены смертные приговоры, казнены четыре активиста
09:33 В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба во время массового шоу
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
Все новости России и мира
16:28 «Единая Россия» и движение «Донецкая республика» заключили соглашение о сотрудничестве
16:21 В Екатеринбурге на полмесяца перекроют улицу Омскую
15:59 В Первоуральске завершены поиски пропавшего грибника
15:40 В Перми сданы в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет еще три новостройки
15:38 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Великобритании
15:25 Отель HYATT PLACE у стадиона «Екатеринбург Арена» празднует свой первый день рождения
14:54 В Екатеринбурге закрасили первую в этом году работу фестиваля «Карт-бланш»
14:29 В реке в Асбесте утонул ребенок, пытаясь найти свои очки
13:53 В Свердловской области за сутки выявили 151 случай COVID-19
13:25 На Производстве полиметаллов в Кировграде отремонтировали конвертер без остановки производства
12:51 В Реже магазин заплатит 700 тысяч рублей упавшему в шахту лифта продавцу
12:24 Биотехнологи Пермского Политеха сделали корма для сельскохозяйственных животных полезнее
12:21 Проект «Расцветай, город» представляет межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль «Кама-мама»
12:20 В Свердловской области продолжает действовать природный пожар
11:59 Вадим Самойлов выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста
11:23 В массовом ДТП на Полевском тракте пострадали девушка с младенцем
10:54 Жителя Нижнего Тагила осудят за покушение на убийство человека в трамвае
10:21 Возобновляются авиарейсы из Екатеринбурга в Баку
10:13 Сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в туристическом фестивале
09:56 На свердловских водоемах с начала лета утонул 31 человек
09:22 Уральский политик Эдуард Россель покинет Совет Федерации
21:06 Жительница Большого Истока требует адекватного наказания для виновника гибели её дочери
20:42 Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
20:24 Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана
19:34 Телевизора лишился житель Верхней Пышмы, устроив посиделки с малознакомой женщиной
19:10 Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK