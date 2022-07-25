Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Великобритании
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева внесли в санкционный список Великобритании.
Также санкции наложили на губернаторов Брянской, Курской, Нижегородской и Тюменской областей.
Отметим, что ранее Евгению Куйвашеву довольно долго удавалось избегать попадания в санкционные списки. Возможно, на решение властей Великобритании повлияла поездка свердловского губернатора в ДНР в прошлом месяце. Во время этой поездки было подписано соглашение о помощи Свердловской области в восстановлении инфраструктуры Макеевки.
Также санкции наложили на губернаторов Брянской, Курской, Нижегородской и Тюменской областей.
Отметим, что ранее Евгению Куйвашеву довольно долго удавалось избегать попадания в санкционные списки. Возможно, на решение властей Великобритании повлияла поездка свердловского губернатора в ДНР в прошлом месяце. Во время этой поездки было подписано соглашение о помощи Свердловской области в восстановлении инфраструктуры Макеевки.
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