Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Организаторам нашумевшего «Гомофобного пикника», который вызвал только волну насмешек и верчения пальцами у виска, показалось мало. Очередной повод усомниться в и умственных способностях сообщество «Белые в городе» предоставило уже сегодня, 22-го июля, устроив ещё одну акцию — «Выставку Павлика Морозова».В ротонде парка имени Павлика Морозова в Екатеринбурге «Белые в городе» развесили отсканированные фотографии «предателей» с текстовой информацией, в которой пояснялось, почему данных лиц нужно считать предателями интересов Российского государства. Среди прочих портретов в ротонде можно было увидеть фотографии журналиста Дмитрия Фоминцева, политического активиста Андрея Фирсова, недавно уехавшего из России молодого политика Максима Верникова, известного пиарщика Ярослава Ширшикова.Узнав о таком своём внимании со стороны «Белых в городе», «уральский гусар» отреагировал со свойственным ему юмором. В своём телеграм-канале он устроил необразованным «патриотам» небольшой урок истории: «Среди прочей чуши, что они там понаписали, в глаза бросается элементарное непонимание этими даунами самой фигуры Павлика Морозова. Вообще-то он предал отца во имя интересов своей Родины. Вот такие пшики и получаются, когда у тебя ни ума, ни фантазии, ни эрудиции, но ты пытаешься в политические акции, да ещё и троллить кого-то».«Выставка Павлика Морозова», как и «Гомофобный пикник» странное новообразование на политическом «теле» Екатеринбурга устроило в рамках «Традиционной недели». Поскольку до полного окончания недели остаётся ещё 2 дня, у «Белых в городе» (позиционирующими себя не только патриотами, но и антикоммунистами) есть все шансы ещё пару-тройку раз посмешить горожан своими нелепыми акциями.