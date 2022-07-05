Судья, вынесшая резонансный приговор московскому депутату Алексею Горинову, оказалась родом из Свердловской области
Политика
Иллюстрация: Анна Аренштейн / телеграм-канал ASTRA
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева, вынесшая резонансный приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, оказалась родом из Свердловской области — телеграм-канал ASTRA выяснил , что Менделеева родилась в 1981 году в Асбесте.
Однако уже в раннем возрасте она переехала в Воркуту – согласно общедоступной информации, с 1988-го по 1996-й годы Менделеева училась в школе №2 города Воркуты.
Далее фамилия Менделеевой фигурирует в судах Воркуты – правда, сначала не в качестве судьи, а качестве ответчика: в 2012 году к ней предъявляла иск о взыскании задолженности по ЖКХ управляющая компания ООО «Центральное».
А в 2013 году, по данным ASTRA, Менделеева уже работала помощником судьи в Воркуте.
Судьёй Мещанского суда Москвы Менделеева была назначена указом Владимира Путина №381 от 22 июля 2015 года (к слову, этим же указом судьёй Октябрьского суда Екатеринбурга была назначена Жанна Стекольникова, которая пять раз выносила административные наказания Евгению Ройзману).
Первым резонансным делом Менделеевой было дело Дмитрия Безделова, который, будучи руководителем Росграницы, украл почти 490 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию пунктов пропуска на государственной границе России. После приговора Безделову в виде девяти лет колонии и штрафа в 1 миллион рублей, вынесенного в декабре 2017 года, Менделееву «понизили» до рассмотрения административных дел, писал ТАСС.
В 2019-м фамилия Менделеевой стала вновь фигурировать в громких и политических процессах – когда она судила Евгения Коваленко и других фигурантов так называемого «Московского дела». В карьере судьи были дела Михаила Квасова (приговорён к штрафу 270 тысяч рублей за комментарий в адрес судьи Минина, выносившего приговор ещё одному фигуранту «Московского дела» Константину Котову), режиссёра «Гоголь центра» Кирилла Серебренникова (приговорён к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей) и братьев Магомедовых (Менделеева закрыла процесс от публики, приговор до сих пор не вынесен).
В публичном доступе есть только одно изображение судьи Менделеевой — это рисунок Анны Аренштейн, сделанный во время процесса над Евгением Коваленко. На судебных заседаниях Менделеева запрещает себя фотографировать, пишет ASTRA.
Напомним, депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за его неодобрительные высказывания относительно внешней политики руководства России — суд посчитал его виновным в распространении «фейков» о действиях российской армии в Украине во время заседания Совета депутатов. В этом же Совете депутатские мандаты имеют Илья Яшин и Елена Котёночкина (которая является главой МО Красносельский после ухода с этой должности Яшина) – они сейчас также преследуются правоохранительными органами: Котёночкина бежала из России после возбуждения на неё уголовного дела о «фейках» (также за высказывания во время заседания Совета депутатов), а Яшин сейчас находится в спецприёмнике для административно-задержанных по делу о неповиновении полиции.
Однако уже в раннем возрасте она переехала в Воркуту – согласно общедоступной информации, с 1988-го по 1996-й годы Менделеева училась в школе №2 города Воркуты.
Далее фамилия Менделеевой фигурирует в судах Воркуты – правда, сначала не в качестве судьи, а качестве ответчика: в 2012 году к ней предъявляла иск о взыскании задолженности по ЖКХ управляющая компания ООО «Центральное».
А в 2013 году, по данным ASTRA, Менделеева уже работала помощником судьи в Воркуте.
Судьёй Мещанского суда Москвы Менделеева была назначена указом Владимира Путина №381 от 22 июля 2015 года (к слову, этим же указом судьёй Октябрьского суда Екатеринбурга была назначена Жанна Стекольникова, которая пять раз выносила административные наказания Евгению Ройзману).
Первым резонансным делом Менделеевой было дело Дмитрия Безделова, который, будучи руководителем Росграницы, украл почти 490 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию пунктов пропуска на государственной границе России. После приговора Безделову в виде девяти лет колонии и штрафа в 1 миллион рублей, вынесенного в декабре 2017 года, Менделееву «понизили» до рассмотрения административных дел, писал ТАСС.
В 2019-м фамилия Менделеевой стала вновь фигурировать в громких и политических процессах – когда она судила Евгения Коваленко и других фигурантов так называемого «Московского дела». В карьере судьи были дела Михаила Квасова (приговорён к штрафу 270 тысяч рублей за комментарий в адрес судьи Минина, выносившего приговор ещё одному фигуранту «Московского дела» Константину Котову), режиссёра «Гоголь центра» Кирилла Серебренникова (приговорён к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей) и братьев Магомедовых (Менделеева закрыла процесс от публики, приговор до сих пор не вынесен).
В публичном доступе есть только одно изображение судьи Менделеевой — это рисунок Анны Аренштейн, сделанный во время процесса над Евгением Коваленко. На судебных заседаниях Менделеева запрещает себя фотографировать, пишет ASTRA.
Напомним, депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за его неодобрительные высказывания относительно внешней политики руководства России — суд посчитал его виновным в распространении «фейков» о действиях российской армии в Украине во время заседания Совета депутатов. В этом же Совете депутатские мандаты имеют Илья Яшин и Елена Котёночкина (которая является главой МО Красносельский после ухода с этой должности Яшина) – они сейчас также преследуются правоохранительными органами: Котёночкина бежала из России после возбуждения на неё уголовного дела о «фейках» (также за высказывания во время заседания Совета депутатов), а Яшин сейчас находится в спецприёмнике для административно-задержанных по делу о неповиновении полиции.
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