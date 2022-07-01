Муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к 7 года лишения свободы по статье о распространении фейков об армии
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Судья Мещанского суда столицы Олеся Менделеева приговорила муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.
Судья назвала показания свидетелей, выступивших в защиту Горинова «субъективными», также отклонила заключения защиты, приняв экспертизу обвинения.
После того как судья признала Горинова виновным, слушатели начали аплодировать, и всех, кто был в зале судебные приставы вывели из зала за нарушение порядка.
Напомним, его обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за его слов, озвученных на заседании Совета мундепов.
Судья назвала показания свидетелей, выступивших в защиту Горинова «субъективными», также отклонила заключения защиты, приняв экспертизу обвинения.
После того как судья признала Горинова виновным, слушатели начали аплодировать, и всех, кто был в зале судебные приставы вывели из зала за нарушение порядка.
Напомним, его обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за его слов, озвученных на заседании Совета мундепов.
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