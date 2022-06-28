Кандидат в губернаторы Свердловской области Ивачев вызвал Куйвашева на дебаты

«Спасибо за то, что вы так оперативно отреагировали на мой вопрос в социальных сетях, хотя, конечно, жаль, что вы это делаете не в рамках своего отчета Законодательному Собранию, где нам, депутатам, просто выключили микрофоны, а в таком неформальном виде. Тем не менее я готов обсуждать важные для земляков вопросы в любом формате. И раз мы не можем сделать это как губернатор и зампред областной думы, предлагаю это сделать на дебатах, как кандидаты в губернаторы», – заявил Ивачев.

«Что касается закона о центрах исторического наследия президентов, на который вы ссылаетесь в своем видео. Он ни в коем случае не обязывает ни жителей Свердловской области, ни губернатора финансировать строительство и уж тем более текущую деятельность Ельцин Центра. Кстати о его деятельности. Вы выразили удовлетворение большим количеством проходящих в Ельцин Центре мероприятий, поскольку они пополняют его бюджет. Однако меня больше волнует их содержание. Если речь идет о таких мероприятиях как встреча послов недружественных государств или лекции иноагента Мемориала*, порочащего нашу историю, то никакие финансовые резоны не могут их оправдать», – считает Ивачев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости