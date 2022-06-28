Кандидат в губернаторы Свердловской области Ивачев вызвал Куйвашева на дебаты
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ и кандидат на должность губернатора Александр Ивачев вызвал Евгения Куйвашева на дебаты. Он записал видеообращение к главе региона и опубликовал его на своей странице во Вконтакте.
Напомним, что Евгений Куйвашев сегодня после отчета перед депутатами регионального Заксобрания ответил на вопрос Александра Ивачева о том, должен ли существовать Ельцин Центр. Куйвашев опубликовал в своем телеграм-канале видео с ответом на этот вопрос. Он уверен, что Ельцин Центр должен существовать, а мероприятия, которые в нем проводятся, помогают окупить его существование.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Ивачев предложил Куйвашеву самому выбрать место и время проведения дебатов.
Напомним, что ранее нападки на Ельцин Центр совершали телеведущий Владимир Соловьев, певица Юлия Чичерина и режиссер Никита Михалков.
* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Напомним, что Евгений Куйвашев сегодня после отчета перед депутатами регионального Заксобрания ответил на вопрос Александра Ивачева о том, должен ли существовать Ельцин Центр. Куйвашев опубликовал в своем телеграм-канале видео с ответом на этот вопрос. Он уверен, что Ельцин Центр должен существовать, а мероприятия, которые в нем проводятся, помогают окупить его существование.
«Спасибо за то, что вы так оперативно отреагировали на мой вопрос в социальных сетях, хотя, конечно, жаль, что вы это делаете не в рамках своего отчета Законодательному Собранию, где нам, депутатам, просто выключили микрофоны, а в таком неформальном виде. Тем не менее я готов обсуждать важные для земляков вопросы в любом формате. И раз мы не можем сделать это как губернатор и зампред областной думы, предлагаю это сделать на дебатах, как кандидаты в губернаторы», – заявил Ивачев.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Ивачев предложил Куйвашеву самому выбрать место и время проведения дебатов.
«Что касается закона о центрах исторического наследия президентов, на который вы ссылаетесь в своем видео. Он ни в коем случае не обязывает ни жителей Свердловской области, ни губернатора финансировать строительство и уж тем более текущую деятельность Ельцин Центра. Кстати о его деятельности. Вы выразили удовлетворение большим количеством проходящих в Ельцин Центре мероприятий, поскольку они пополняют его бюджет. Однако меня больше волнует их содержание. Если речь идет о таких мероприятиях как встреча послов недружественных государств или лекции иноагента Мемориала*, порочащего нашу историю, то никакие финансовые резоны не могут их оправдать», – считает Ивачев.
Напомним, что ранее нападки на Ельцин Центр совершали телеведущий Владимир Соловьев, певица Юлия Чичерина и режиссер Никита Михалков.
* включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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