Куйвашев вступился за Ельцин Центр в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после отчета перед депутатами регионального Заксобрания ответил на вопрос Александра Ивачева, своего конкурента на приближающихся выборах главы региона. Речь шла об Ельцин Центре в Екатеринбурге, нападки на который уже совершали телеведущий Владимир Соловьев, певица Юлия Чичерина и режиссер Никита Михалков.«Он [Ельцин Центр] создан не по чьему-то велению или хотению. Это федеральный закон №68 от 2008 года, он создан в соответствии с этим законом и должен работать и функционировать», – заявил Куйвашев в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.Куйвашев отметил, что в наблюдательный совет Ельцин Центра входят сотрудники Администрации президента, полномочный представитель президента и «ваш покорный слуга». По мнению губернатора, Ельцин Центр должен существовать.«А что касается основных претензий, которые чаще высказываются "Ельцин-центру" по поводу мероприятий, которые там проводятся, я знаю, что сам "ЕЦ", чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше этих мероприятий он будет проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?", – говорит глава региона.