В Кушве восстановили памятник Ленину
Политика
Фото с официального сайта Свердловского отделения КПРФ
В конце прошлой недели в городе Кушва Свердловской области открыли памятник Ленину. Его установили на то же самое место, откуда аналогичный памятник убрали 30 лет назад.
На улицу Первомайскую в Кушве вождь мирового пролетариата вернулся благодаря инициативной поддержке Коммунистической партии Российской Федерации и народной финансовой помощи — деньги на создание скульптуры собирали «с миру по нитке». Одну из «ниток», самую весомую внёс индивидуальный предприниматель Николай Лебедев. Интересно, что годом ранее он же помогал «рублём» установке в Кушве бюста государственному деятелю царской России Василия Татищева.
На торжественное открытие памятника Ленину в Кушву не преминул приехать глава свердловских коммунистов Александр Ивачев. Принял участие в церемонии открытия и глава администрации города Михаил Слепухин.
На улицу Первомайскую в Кушве вождь мирового пролетариата вернулся благодаря инициативной поддержке Коммунистической партии Российской Федерации и народной финансовой помощи — деньги на создание скульптуры собирали «с миру по нитке». Одну из «ниток», самую весомую внёс индивидуальный предприниматель Николай Лебедев. Интересно, что годом ранее он же помогал «рублём» установке в Кушве бюста государственному деятелю царской России Василия Татищева.
На торжественное открытие памятника Ленину в Кушву не преминул приехать глава свердловских коммунистов Александр Ивачев. Принял участие в церемонии открытия и глава администрации города Михаил Слепухин.
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