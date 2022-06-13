В Кушве восстановили памятник Ленину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели в городе Кушва Свердловской области открыли памятник Ленину. Его установили на то же самое место, откуда аналогичный памятник убрали 30 лет назад.На улицу Первомайскую в Кушве вождь мирового пролетариата вернулся благодаря инициативной поддержке Коммунистической партии Российской Федерации и народной финансовой помощи — деньги на создание скульптуры собирали «с миру по нитке». Одну из «ниток», самую весомую внёс индивидуальный предприниматель Николай Лебедев. Интересно, что годом ранее он же помогал «рублём» установке в Кушве бюста государственному деятелю царской России Василия Татищева.На торжественное открытие памятника Ленину в Кушву не преминул приехать глава свердловских коммунистов Александр Ивачев. Принял участие в церемонии открытия и глава администрации города Михаил Слепухин.