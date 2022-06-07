Назван конкурент Евгения Куйвашева на губернаторских праймериз в Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинул Евгения Куйвашева на праймериз по отбору кандидата в губернаторы Свердловской области. Его соперником станет заместитель секретаря отделения партии и руководитель исполкома Дмитрий Жуков.
Кандидатуру Куйвашева выдвинула член президиума Людмила Бабушкина. Дмитрия Жукова в качестве кандидата выдвинул член президиума и вице-губернатор Олег Чемезов.
По итогам праймериз станет известно, кто будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от «ЕР».
Напомним, что выборы главы региона состоятся 11 сентября 2022 года, в единый день голосования.
Кандидатуру Куйвашева выдвинула член президиума Людмила Бабушкина. Дмитрия Жукова в качестве кандидата выдвинул член президиума и вице-губернатор Олег Чемезов.
По итогам праймериз станет известно, кто будет выдвигаться на выборы губернатора Свердловской области от «ЕР».
Напомним, что выборы главы региона состоятся 11 сентября 2022 года, в единый день голосования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».