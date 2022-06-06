Судебный процесс над главой Богдановича Павлом Мартьяновым выходит на финишную прямую
Политика
Фото: Администрация ГО Богданович, Вечерние ведомости
Следствие по делу против мэра Богдановича Павла Мартьянова продолжается уже почти два года. Главе городского округа инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. На протяжении всего этого времени появляются публикации, предрекающие главе города осуждение и, как следствие, отставку. Но Мартьянов продолжает занимать свою должность, а суд пока выходит очень непростым.
Согласно позиции следствия, Павел Мартьянов дал указание одному из городских предприятий перестать отгружать продукцию некоему юридическому лицу, из-за чего последнее понесло убытки. По словам адвокатов главы города, объективных доказательств этому нет, и всё строится на показаниях заинтересованных лиц – владельцев и работников потерпевшей организации. Не согласны адвокаты и с вменяемым ущербом – расчёты были заказаны стороной потерпевшего юридического лица и составили в соответствии с их заключением 43 миллиона рублей за три месяца простоя. Адвокат Мартьянова Всеволод Мелёхин назвал такую сумму абсурдной, отметив, что она превышает всю годовую прибыль организации ООО «Желдортранс» более чем в 20 раз.
Второй эпизод, вменяемый Павлу Мартьянову, касается муниципального учреждения культуры «Центр современной культурной среды» Богдановича – его бывший руководитель Марина Сидорова, одновременно являющаяся депутатом местной гордумы, по предположению адвокатов, имеет к мэру политические счёты. До избрания Павла Мартьянова главой Сидорова совмещала эту должность с другой – работала начальником управления культуры. После отставки бывшего главы Богдановича Владимира Москвина и прихода новой руководящей команды законность нахождения её на двух должностях была поставлена под сомнение. Такое положение дел, по мнению ряда экспертов, несло в себе коррупционные риски, поскольку Сидорова могла быть одновременно и заказчиком, и подрядчиком выполнения услуг в сфере культуры. В итоге управление культуры было упразднено, а Марина Сидорова переведена на полную ставку в МАУК «ЦСКС».
Позже деятельность Сидоровой была проверена городской счетной палатой, которая выявила неправомерное расходование субсидии на 1,1 миллиона рублей, предоставление недостоверной отчетности на 9,2 миллиона рублей. Также проверка констатировала «ненадлежащее осуществление обязанностей руководителем учреждения».
В этот же период времени Сидорова дала показания против Павла Мартьянова, заявив, что именно он заставил МАУК «Центр современной культурной среды» в обход конкурсных процедур заключить контракт с одной из коммерческих фирм на проведение ремонта учреждений культуры. Именно это заявление легло в основу обвинения главы Богдановича в злоупотреблении служебными полномочиями. Представители защиты Мартьянова данное обвинение считают мотивированным со стороны уволенной экс-сотрудницы бюджетного учреждения. Они отмечают, что в ходе судебного следствия было установлено, что из общей массы в 800 – 900 контрактов, ежегодно заключаемых МАУК «ЦСКС», проходят процедуру конкурса менее пяти, в то время как 99,9% заключаются с единственным поставщиком – точно так же, как и оспариваемый контракт. Во-вторых, доказать извлечение выгоды при реализации контракта на строительство достаточно затруднительно: заключением Госэкспертизы не выявило завышения смет.
Адвокаты Мартьянова также высказывают сомнения в отношении объективности ключевых свидетелей по этому делу, потому как практически все, кто дал показания против Мартьянова, – бывшие подчиненные Марины Сидоровой. Также адвокаты зафиксировали, что показания двух свидетельниц по делу совпадают практически «слово в слово».
3 июня прошло очередное заседание по судебному процессу над Павлом Мартьяновым, на котором была назначена дата прений сторон – одна из самых интересных частей суда пройдёт 24 июня. Мартьянов при этом продолжает выполнять функции главы города.
Согласно позиции следствия, Павел Мартьянов дал указание одному из городских предприятий перестать отгружать продукцию некоему юридическому лицу, из-за чего последнее понесло убытки. По словам адвокатов главы города, объективных доказательств этому нет, и всё строится на показаниях заинтересованных лиц – владельцев и работников потерпевшей организации. Не согласны адвокаты и с вменяемым ущербом – расчёты были заказаны стороной потерпевшего юридического лица и составили в соответствии с их заключением 43 миллиона рублей за три месяца простоя. Адвокат Мартьянова Всеволод Мелёхин назвал такую сумму абсурдной, отметив, что она превышает всю годовую прибыль организации ООО «Желдортранс» более чем в 20 раз.
Второй эпизод, вменяемый Павлу Мартьянову, касается муниципального учреждения культуры «Центр современной культурной среды» Богдановича – его бывший руководитель Марина Сидорова, одновременно являющаяся депутатом местной гордумы, по предположению адвокатов, имеет к мэру политические счёты. До избрания Павла Мартьянова главой Сидорова совмещала эту должность с другой – работала начальником управления культуры. После отставки бывшего главы Богдановича Владимира Москвина и прихода новой руководящей команды законность нахождения её на двух должностях была поставлена под сомнение. Такое положение дел, по мнению ряда экспертов, несло в себе коррупционные риски, поскольку Сидорова могла быть одновременно и заказчиком, и подрядчиком выполнения услуг в сфере культуры. В итоге управление культуры было упразднено, а Марина Сидорова переведена на полную ставку в МАУК «ЦСКС».
Позже деятельность Сидоровой была проверена городской счетной палатой, которая выявила неправомерное расходование субсидии на 1,1 миллиона рублей, предоставление недостоверной отчетности на 9,2 миллиона рублей. Также проверка констатировала «ненадлежащее осуществление обязанностей руководителем учреждения».
В этот же период времени Сидорова дала показания против Павла Мартьянова, заявив, что именно он заставил МАУК «Центр современной культурной среды» в обход конкурсных процедур заключить контракт с одной из коммерческих фирм на проведение ремонта учреждений культуры. Именно это заявление легло в основу обвинения главы Богдановича в злоупотреблении служебными полномочиями. Представители защиты Мартьянова данное обвинение считают мотивированным со стороны уволенной экс-сотрудницы бюджетного учреждения. Они отмечают, что в ходе судебного следствия было установлено, что из общей массы в 800 – 900 контрактов, ежегодно заключаемых МАУК «ЦСКС», проходят процедуру конкурса менее пяти, в то время как 99,9% заключаются с единственным поставщиком – точно так же, как и оспариваемый контракт. Во-вторых, доказать извлечение выгоды при реализации контракта на строительство достаточно затруднительно: заключением Госэкспертизы не выявило завышения смет.
Адвокаты Мартьянова также высказывают сомнения в отношении объективности ключевых свидетелей по этому делу, потому как практически все, кто дал показания против Мартьянова, – бывшие подчиненные Марины Сидоровой. Также адвокаты зафиксировали, что показания двух свидетельниц по делу совпадают практически «слово в слово».
3 июня прошло очередное заседание по судебному процессу над Павлом Мартьяновым, на котором была назначена дата прений сторон – одна из самых интересных частей суда пройдёт 24 июня. Мартьянов при этом продолжает выполнять функции главы города.
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