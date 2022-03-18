Экс-чиновница из Богдановича, которую счётная палата уличила в самовольном начислении себе солидных премий, может избежать ответственности
Окончательно это станет известно после решения кассационного суда
Политика
Марина Сидорова. Фото: Администрация Богдановича
Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрит на следующей неделе дело, касающееся бывшей чиновницы из города Богданович Свердловской области Марины Сидоровой. Администрация Богдановича пытается доказать, что отвечавшая за культуру чиновница незаконно выплатила сама себе 2,7 миллиона рублей.
К таким выводам пришли в счётной палате города, но точка на этом в данном деле поставлена не была — судебный спор между Сидоровой и муниципалитетом продолжается уже год, стороны (экс-чиновница и городская администрация) обменялись встречными исками.
Горадминистрация настаивает на том, что, будучи директором муниципального учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», Сидорова незаконно начисляла себе дополнительные выплаты и премии. Ущерб от её действий городские власти оценили в 2,7 миллиона рублей, которые и требуют взыскать обратно в бюджет.
Сидорова, в свою очередь, требует в несколько раз увеличить компенсацию, выплаченную ей при увольнении. Также она просила восстановить себя в должности, однако в ходе судебного процесса отказалась от этой части исковых требований.
Взыскать деньги с экс-чиновницы администрация пока не смогла — суды первой и апелляционной инстанций хоть и частично, но удовлетворили иск Сидоровой, постановив выплатить ей компенсации. Однако точка в громком судебном процессе еще не поставлена: на 24 марта 2022 года назначено заседание кассационного суда в Челябинске, куда обратилась администрация Богдановича.
Помимо гражданского иска, к деятельности Сидоровой возникали вопросы и в уголовно-правовой плоскости. В июле 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что в МАУК «Центр современной культурной среды города Богданович» прошли обыск и выемка документов. По данным источника издания, следственные действия касались как раз проверки выплат Сидоровой самой себе повышенной зарплаты и премий. Только за 2020-й год Сидорова могла неправомерно начислить себе около полумиллиона рублей, куда, среди прочего, вошли две 13-е зарплаты.
По версии следствия, основанной на заключении счётной палаты, Марина Сидорова могла создать комиссию из сотрудников, которая и утверждала размер зарплаты и премий чиновников, в том числе себе, в обход прямого работодателя — городской администрации Богдановича.
Кроме того, в ходе проверки контролирующих органов было обнаружено неправомерное расходование субсидии на 1,1 миллиона рублей, предоставление недостоверной отчетности на 9,2 миллиона рублей. Также проверка констатировала «ненадлежащее осуществление обязанностей руководителем учреждения».
На данный момент Марина Сидорова является депутатом городской думы Богдановича, входит во фракцию «Единая Россия».
К таким выводам пришли в счётной палате города, но точка на этом в данном деле поставлена не была — судебный спор между Сидоровой и муниципалитетом продолжается уже год, стороны (экс-чиновница и городская администрация) обменялись встречными исками.
Горадминистрация настаивает на том, что, будучи директором муниципального учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», Сидорова незаконно начисляла себе дополнительные выплаты и премии. Ущерб от её действий городские власти оценили в 2,7 миллиона рублей, которые и требуют взыскать обратно в бюджет.
Фрагмент акта проверки счётной палатой Богдановича деятельности муниципального учреждения в период руководства Сидоровой.
Сидорова, в свою очередь, требует в несколько раз увеличить компенсацию, выплаченную ей при увольнении. Также она просила восстановить себя в должности, однако в ходе судебного процесса отказалась от этой части исковых требований.
Взыскать деньги с экс-чиновницы администрация пока не смогла — суды первой и апелляционной инстанций хоть и частично, но удовлетворили иск Сидоровой, постановив выплатить ей компенсации. Однако точка в громком судебном процессе еще не поставлена: на 24 марта 2022 года назначено заседание кассационного суда в Челябинске, куда обратилась администрация Богдановича.
Помимо гражданского иска, к деятельности Сидоровой возникали вопросы и в уголовно-правовой плоскости. В июле 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что в МАУК «Центр современной культурной среды города Богданович» прошли обыск и выемка документов. По данным источника издания, следственные действия касались как раз проверки выплат Сидоровой самой себе повышенной зарплаты и премий. Только за 2020-й год Сидорова могла неправомерно начислить себе около полумиллиона рублей, куда, среди прочего, вошли две 13-е зарплаты.
По версии следствия, основанной на заключении счётной палаты, Марина Сидорова могла создать комиссию из сотрудников, которая и утверждала размер зарплаты и премий чиновников, в том числе себе, в обход прямого работодателя — городской администрации Богдановича.
Кроме того, в ходе проверки контролирующих органов было обнаружено неправомерное расходование субсидии на 1,1 миллиона рублей, предоставление недостоверной отчетности на 9,2 миллиона рублей. Также проверка констатировала «ненадлежащее осуществление обязанностей руководителем учреждения».
На данный момент Марина Сидорова является депутатом городской думы Богдановича, входит во фракцию «Единая Россия».
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