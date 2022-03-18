Экс-чиновница из Богдановича, которую счётная палата уличила в самовольном начислении себе солидных премий, может избежать ответственности

Окончательно это станет известно после решения кассационного суда

21.54 Пятница, 18 марта 2022
Политика
Марина Сидорова. Фото: Администрация Богдановича
Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрит на следующей неделе дело, касающееся бывшей чиновницы из города Богданович Свердловской области Марины Сидоровой. Администрация Богдановича пытается доказать, что отвечавшая за культуру чиновница незаконно выплатила сама себе 2,7 миллиона рублей.

К таким выводам пришли в счётной палате города, но точка на этом в данном деле поставлена не была — судебный спор между Сидоровой и муниципалитетом продолжается уже год, стороны (экс-чиновница и городская администрация) обменялись встречными исками.

Горадминистрация настаивает на том, что, будучи директором муниципального учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», Сидорова незаконно начисляла себе дополнительные выплаты и премии. Ущерб от её действий городские власти оценили в 2,7 миллиона рублей, которые и требуют взыскать обратно в бюджет.


Фрагмент акта проверки счётной палатой Богдановича деятельности муниципального учреждения в период руководства Сидоровой.


Сидорова, в свою очередь, требует в несколько раз увеличить компенсацию, выплаченную ей при увольнении. Также она просила восстановить себя в должности, однако в ходе судебного процесса отказалась от этой части исковых требований.

Взыскать деньги с экс-чиновницы администрация пока не смогла — суды первой и апелляционной инстанций хоть и частично, но удовлетворили иск Сидоровой, постановив выплатить ей компенсации. Однако точка в громком судебном процессе еще не поставлена: на 24 марта 2022 года назначено заседание кассационного суда в Челябинске, куда обратилась администрация Богдановича.

Помимо гражданского иска, к деятельности Сидоровой возникали вопросы и в уголовно-правовой плоскости. В июле 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что в МАУК «Центр современной культурной среды города Богданович» прошли обыск и выемка документов. По данным источника издания, следственные действия касались как раз проверки выплат Сидоровой самой себе повышенной зарплаты и премий. Только за 2020-й год Сидорова могла неправомерно начислить себе около полумиллиона рублей, куда, среди прочего, вошли две 13-е зарплаты.

По версии следствия, основанной на заключении счётной палаты, Марина Сидорова могла создать комиссию из сотрудников, которая и утверждала размер зарплаты и премий чиновников, в том числе себе, в обход прямого работодателя — городской администрации Богдановича.



Кроме того, в ходе проверки контролирующих органов было обнаружено неправомерное расходование субсидии на 1,1 миллиона рублей, предоставление недостоверной отчетности на 9,2 миллиона рублей. Также проверка констатировала «ненадлежащее осуществление обязанностей руководителем учреждения».

На данный момент Марина Сидорова является депутатом городской думы Богдановича, входит во фракцию «Единая Россия».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам екатеринбургского предприятия направлено в суд
18 марта 2022
Мэрия Екатеринбурга откажется от части проектов из-за подорожания стройматериалов
16 марта 2022
В Нижнем Тагиле продают 30% доли ТЦ «Александровский пассаж»
12 марта 2022
Городом-побратимом Нижнего Тагила станет белорусский Бобруйск
11 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:54 Экс-чиновница из Богдановича, которую счётная палата уличила в самовольном начислении себе солидных премий, может избежать ответственности
17:56 Свердловчан ждут теплые выходные
17:25 От коронавируса в Екатеринбурге привились 99% педагогов
16:54 Вадим Самойлов выступил с песней «На Берлин» на концерте в Екатеринбурге в годовщину «Крымской весны»
16:27 В Асбесте осудили экс-полицейского за получение взятки
15:53 В ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадали два человека
15:25 Свердловчанина, который поджег военкомат, могут осудить за терроризм
14:56 В Первоуральске очередь из фур перекрыла дорогу автомобилистам
14:26 «Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит работу под другим названием
13:52 В поселке Рудный в Екатеринбурге построят детский сад
13:23 Еще 1 776 свердловчан заболели коронавирусом
12:50 Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам екатеринбургского предприятия направлено в суд
12:27 Гигантская горка в екатеринбургском ЦПКиО будет работать до 3 апреля
11:51 Смертность в Свердловской области преобладает над рождаемостью
11:15 В Свердловской области пройдут митинги, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России
10:48 В Свердловской области действуют 12 выездных пунктов вакцинации
10:29 На Старой Сортировке в Екатеринбурге произошла коммунальная авария
09:53 Мэрия Екатеринбурга разрешила застроить территорию у вокзала
09:28 Гипермаркеты OBI закрылись в Екатеринбурге
17:52 В Свердловской области разыскали автоледи, которая сбила подростка и скрылась с места ДТП
17:20 Победителем второго кейс-чемпионата УГМК стала команда АО «Учалинский ГОК»
16:49 В центре Екатеринбурга мужчина вышел на одиночный пикет
16:21 Досмотр пассажиров усилят в аэропорту, метро и на вокзалах Екатеринбурга
16:00 Свердловчане нашли в саратовском соевом шроте семена опасных сорняков
15:55 В Екатеринбурге Академический и Широкую речку соединят новой дорогой
15:27 Цены на сахар в Свердловской области выросли на 20%
Все новости Свердловской области
18:04 Яндекс Учебник проводит олимпиаду, на которой школьников научат разрабатывать голосовых помощников
16:38 Валентина Матвиенко попросила россиян не скупать в панике гречку, потому что в крупе заведутся жучки
16:16 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 20% и объявил о неизбежном периоде повышенной инфляции
15:33 Обвиняемая по уголовному делу «о военных фейках» Белоцерковская опасается последствий для сотрудников своего журнала
13:33 Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково»
12:49 Маркетологи заявили о резком увеличении продаж антидепрессантов в России
12:11 Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
11:55 В Пскове массовые обыски по уголовному делу о клевете на губернатора
11:08 В фармкомпании Ново Нордиск, выпускающей инсулины нового поколения, объяснили дефицит лекарств в аптеках
10:04 Der Spiegel: Марина Овсянникова увольняется с «Первого канала»
18:05 Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии «абсолютным фейком»
17:31 Правозащитники открыли в Телеграме «горячую линию» для призывников и военнослужащих
16:44 Миллиардер Фридман признался, что из-за санкций не может нанять уборщицу
15:32 ФНС не будет штрафовать магазины за невыдачу чека на фоне дефицита кассовой ленты
14:54 В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита бытовой химии и товаров гигиены
14:02 Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн
12:56 Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и первый пост посвятил «оголтелой русофобии»
12:32 Фракция ЛДПР проводит опрос о возвращении смертной казни, «за» высказались уже 56%
11:20 Твиттер удалил более 50 000 материалов о событиях на Украине
10:18 Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
10:00 Президент Путин — о «пятой колонне» и «самоочищении общества» в России. Текст обращения
16:07 Американская фармкомпания Eli Lilly не прекращает поставки инсулина в Россию
14:27 Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован на территории России
13:24 Токаев предложил масштабные реформы в Казахстане, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления
12:33 YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков
12:15 Информационный портал «Юграпро» приостановил работу на фоне требований со стороны силовых структур
Все новости России и мира
21:54 Экс-чиновница из Богдановича, которую счётная палата уличила в самовольном начислении себе солидных премий, может избежать ответственности
17:56 Свердловчан ждут теплые выходные
17:31 Пермский край отметил восьмую годовщину присоединения Крыма
17:25 От коронавируса в Екатеринбурге привились 99% педагогов
16:54 Вадим Самойлов выступил с песней «На Берлин» на концерте в Екатеринбурге в годовщину «Крымской весны»
16:27 В Асбесте осудили экс-полицейского за получение взятки
16:11 Губернатор Дмитрий Махонин: Прикамье и Крым связаны друг с другом общей историей, традициями и победами
15:53 В ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадали два человека
15:25 Свердловчанина, который поджег военкомат, могут осудить за терроризм
14:56 В Первоуральске очередь из фур перекрыла дорогу автомобилистам
14:36 Пермяков приглашают на занятия физкультурой и спортом
14:26 «Эхо Москвы в Екатеринбурге» возобновит работу под другим названием
13:52 В поселке Рудный в Екатеринбурге построят детский сад
13:49 Росреестр разъяснил особенности переуступки прав и обязательств по договору аренды земельного участка
13:23 Еще 1 776 свердловчан заболели коронавирусом
12:53 Пермяка будут судить за растрату денег организации в онлайн-казино
12:50 Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам екатеринбургского предприятия направлено в суд
12:27 Гигантская горка в екатеринбургском ЦПКиО будет работать до 3 апреля
12:15 В России разрабатывают новые меры по продовольственной безопасности
11:51 Смертность в Свердловской области преобладает над рождаемостью
11:15 В Свердловской области пройдут митинги, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России
10:48 В Свердловской области действуют 12 выездных пунктов вакцинации
10:29 На Старой Сортировке в Екатеринбурге произошла коммунальная авария
09:59 Власти Карагая заплатят 1 млн рублей за длительное неисполнение социально значимых судебных решений
09:53 Мэрия Екатеринбурга разрешила застроить территорию у вокзала
09:28 Гипермаркеты OBI закрылись в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK