Выпускники и родители учащихся екатеринбургского лицея заступились за его руководство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неожиданное развитие получил сегодняшняя история с «неподобающими» танцами в лицее №12, которую столичные «журналисты» и уральские чиновники раздули до всероссийских масштабов. Родители учащихся учебного заведения, его сотрудники и выпускники собрались возле лицея, чтобы заступиться за его руководство.Напомним, из-за чего поднялась вся эта буря в стакане воды. В интернете появился короткий видеоролик с танцевальным выступлением учащихся лицея №12. Кому-то показалось, что танцуют они «как-то не так» — слишком сильно вращают бёдрами и изгибаются в талии. И понеслось! Случаем не преминул воспользоваться телевизионный пропагандист Владимир Соловьёв и зашвырнул очередную вонючую «гранату» в сторону «города бесов» и «центра мерзотной либераты».Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, видимо, испугавшись очередного витка войны «хрюканины» с Екатеринбургом, поспешил выступить с призывом уволить директора лицея №12 Любовь Кулеву. Прошла даже информация о том, что завуча учебного заведения и классную руководительницу «танцоров» временно отстранили от работы.И вот тут к лицею потянулись сотни и сотни людей: бывшие ученики лицея, родители нынешних учащихся, сотрудники образовательного учреждения и просто неравнодушные граждане. Они собрались у стен лицея, чтобы выразить поддержку его руководству и потребовать у областных чиновников не применять никаких карательных мер ни к Любови Кулевой, ни к её подчинённым. Тут же было решено собрать подписи под петицией в защиту директора лицея. От Соловьёва же собравшиеся потребовали извиниться за очередную порцию грязи в адрес Екатеринбурга и его жителей.