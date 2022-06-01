Главный архитектор и художник администрации Екатеринбурга подали в отставку
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и главный художник города Дмитрий Фогель покидают свои должности. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на источник в мэрии.
Андрей Молоков занимал пост главного архитектора с марта 2017 года, а Дмитрий Фогель стал главным художником уральской столицы в июле 2014 года. Кто займет освободившиеся должности, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что после ухода начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова его пост занял уроженец Тюменской области Руслан Габдрахманов.
Андрей Молоков занимал пост главного архитектора с марта 2017 года, а Дмитрий Фогель стал главным художником уральской столицы в июле 2014 года. Кто займет освободившиеся должности, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что после ухода начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова его пост занял уроженец Тюменской области Руслан Габдрахманов.
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