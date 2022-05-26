Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга назначил нового главу департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. Им стал Руслан Габдрахманов.Как рассказал в пресс-службе мэрии, Руслан Габдрахманов родился в 1988 году в поселке Мортка Тюменской области. В 2010 году он окончил УрФУ по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 2008 года стал работать специалистом 1-й категории в МБУ «Мастерская генерального плана». Его неоднократно повышали в должности, а последние шесть лет он работал начальном учреждения.С июня 2021 года Габдрахманов начал разработку генерального плана Екатеринбурга на период с 2025 по 2045 год. Также он вносил коррективы в генплан города до 2025 года.Руслан Габдрахманов вступил в должность начальника департамента в сегодня, 1 июня.