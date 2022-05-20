Депутатом гордумы Нижнего Тагила стала акушерка Екатерина Сидорова
Политика
Нижний Тагил. Фото: Вечерние ведомости
Депутатом гордумы Нижнего Тагила стала акушерка Областного перинатального центра Екатерина Сидорова. Она сменила в гордуме досрочно лишенного полномочий депутата от ЛДПР Кирилла Романова. Об этом сообщает TagilCity.ru.
Новый депутат в Нижнетагильской гордуме появился вчера, 26 мая. Председатель гордумы Вадим Раудштейн вручил Сидоровой временное удостоверение.
Екатерина Сидорова живет в Нижнем Тагиле, но работает в Екатеринбурге акушеркой. Она состоит в партии ЛДПР с 2015 года. Девушка будет выполнять обязанности депутата до очередных выборов, которые назначены на сентябрь 2022 года.
Напомним, что полномочия депутата Кирилла Романова досрочно прекратили по требованию прокуратуры, так как он не представил сведения о доходах и расходах на себя и супругу за прошлый год.
Новый депутат в Нижнетагильской гордуме появился вчера, 26 мая. Председатель гордумы Вадим Раудштейн вручил Сидоровой временное удостоверение.
Екатерина Сидорова живет в Нижнем Тагиле, но работает в Екатеринбурге акушеркой. Она состоит в партии ЛДПР с 2015 года. Девушка будет выполнять обязанности депутата до очередных выборов, которые назначены на сентябрь 2022 года.
Напомним, что полномочия депутата Кирилла Романова досрочно прекратили по требованию прокуратуры, так как он не представил сведения о доходах и расходах на себя и супругу за прошлый год.
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