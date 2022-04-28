Досрочно прекращены полномочия депутата Нижнетагильской гордумы
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Полномочия депутата Нижнетагильской городской думы Кирилла Романова досрочно прекращены по требованию прокуратуры. Это связано с тем, что депутат не представил сведения о своих доходах и расходах.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила установили, что депутат гордумы седьмого созыва не представил в установленном порядке информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и свою супругу за 2021 года.
Прокуратура внесла представление в адрес председателя городской думы. Рассмотрев представление, Нижнетагильская гордума досрочно прекратила полномочия депутата.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила установили, что депутат гордумы седьмого созыва не представил в установленном порядке информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и свою супругу за 2021 года.
Прокуратура внесла представление в адрес председателя городской думы. Рассмотрев представление, Нижнетагильская гордума досрочно прекратила полномочия депутата.
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