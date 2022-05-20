Именем Жириновского планируют назвать одну из новых улиц Берёзовского
Политика
Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина
Лидер областной фракции ЛДПР Александр Каптюг предложил назвать одну из улиц города Берёзовский именем скончавшегося в апреле основателя партии. Предложение его рассмотрели сегодня депутаты Берёзовской городской думы.
В своём обращении к берёзовским депутатам Каптюг так обосновал необходимость проименовать улицу фамилией политика, никакого отношения к уральского городку не имеющему: «Реализация подобной инициативы станет хорошим примером увековечения памяти достойных людей, выдающихся политических деятелей и истинных патриотов». Удивительно, но местным депутатам таких «веских» аргументов оказалось достаточно, и они не стали отказывать Каптюгу в его хотелке, а пообещали, что пожелание лидера фракции учтут при формировании новых улиц в городе.
Меж тем, среди жителей города Берёзовского на странице сообщества «Берёзовский. Новости золотого города» провели голосование по поводу лдпр-шной инициативы. Ожидаемо, подавляющее большинство проголосовавших — более 56% — выбрали вариант «улица имени Жириновского в Берёзовском не нужна».
Напомним, уже через 2 дня после смерти популярного политика ресторатор Евгений Кексин предложил переименовать улицу Энгельса в улицу Жириновского и даже инициировал сбор подписей под своим предложением. А уже через месяц, публично поконфликтовав с известным телепропагандистом из зомбо-ящика, ресторатор предпочёл уехать из города. Вместе с ним «уехала» и идея о переименовании улицы.
В своём обращении к берёзовским депутатам Каптюг так обосновал необходимость проименовать улицу фамилией политика, никакого отношения к уральского городку не имеющему: «Реализация подобной инициативы станет хорошим примером увековечения памяти достойных людей, выдающихся политических деятелей и истинных патриотов». Удивительно, но местным депутатам таких «веских» аргументов оказалось достаточно, и они не стали отказывать Каптюгу в его хотелке, а пообещали, что пожелание лидера фракции учтут при формировании новых улиц в городе.
Меж тем, среди жителей города Берёзовского на странице сообщества «Берёзовский. Новости золотого города» провели голосование по поводу лдпр-шной инициативы. Ожидаемо, подавляющее большинство проголосовавших — более 56% — выбрали вариант «улица имени Жириновского в Берёзовском не нужна».
Напомним, уже через 2 дня после смерти популярного политика ресторатор Евгений Кексин предложил переименовать улицу Энгельса в улицу Жириновского и даже инициировал сбор подписей под своим предложением. А уже через месяц, публично поконфликтовав с известным телепропагандистом из зомбо-ящика, ресторатор предпочёл уехать из города. Вместе с ним «уехала» и идея о переименовании улицы.
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