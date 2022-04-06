Улицу Энгельса в Екатеринбурге предлагают переименовать в улицу Жириновского
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ресторатор Евгений Кексин предлагает переименовать улицу Энгельса в улицу Жириновского, о смерти которого стало известно 6 апреля.
Ресторатор написал в своем телеграм-канале, что намерен направить на имя мэра Алексея Орлова предложение о переименовании улицы, где находится его бар «Огонек». Сейчас в заведении собирают подписи для данной петиции.
Напомним, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского 6 апреля. 75-летний политик скончался после продолжительной болезни.
Ресторатор написал в своем телеграм-канале, что намерен направить на имя мэра Алексея Орлова предложение о переименовании улицы, где находится его бар «Огонек». Сейчас в заведении собирают подписи для данной петиции.
Напомним, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского 6 апреля. 75-летний политик скончался после продолжительной болезни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Улицу Гоголя в Екатеринбурге перекроют 12 апреля
06 апреля 2022
06 апреля 2022
В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Победы
06 апреля 2022
06 апреля 2022