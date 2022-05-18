Начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области заподозрили в попытках ввести общественность в заблуждение
Политика
Фото с официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации
Издание «МК – Урал» 19-го мая, сообщило о том, что начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пытался повлиять на содержание резонансного материала, опубликованного на сайте издания. Речь идёт о новости «Свердловские силовики задержали исполняющего обязанности спикера Думы Пышминского городского округа», которая была размещена на сайте eburg.mk.ru.
В ней сообщалось о том, что члена партии «Единая Россия» Владимира Чистякова двумя днями ранее задержали полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и сотрудники Следственного комитета.
По утверждению журналистов «МК-Урал», Валерий Горелых обратился в редакцию с просьбой заменить сообщение о задержании чиновника на информацию о том, что Чистякова всего лишь допросили. С такой же просьбой он обратился и в редакцию другого популярного издания — Ura.Ru. И если в «МК-Урал» главе пресс-службы областной полиции отказали, то на «Ура.Ру» новость о Чистякове теперь протитулована так: «Полиция допросила высокопоставленного свердловского депутата», сообщает «МК-Урал».
«Мы считаем, что действия руководителя пресс-службы Валерия Горелых могут быть расценены как попытка ввести СМИ и общественность в заблуждение и подменить юридически значимые термины. Ещё раз отметим, что задержание указанного гражданина действительно было, а понятия «задержание» и «допрос» неравнозначны и не взаимозаменяемы», — пишут журналисты «МК-Урал». Кроме того, они указывают, что Владимир Чистяков служил в органах МВД и дослужился до звания подполковника.
Справедливости ради стоит добавить, что «Вечерние ведомости» тоже сообщали своим читателям о задержании «единоросса» Чистякова силовиками, но никакой реакции со стороны пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области за этим не последовало, вероятно, из-за того, что аналогичные просьбы в прошлом были отклонены.
В ней сообщалось о том, что члена партии «Единая Россия» Владимира Чистякова двумя днями ранее задержали полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и сотрудники Следственного комитета.
По утверждению журналистов «МК-Урал», Валерий Горелых обратился в редакцию с просьбой заменить сообщение о задержании чиновника на информацию о том, что Чистякова всего лишь допросили. С такой же просьбой он обратился и в редакцию другого популярного издания — Ura.Ru. И если в «МК-Урал» главе пресс-службы областной полиции отказали, то на «Ура.Ру» новость о Чистякове теперь протитулована так: «Полиция допросила высокопоставленного свердловского депутата», сообщает «МК-Урал».
«Мы считаем, что действия руководителя пресс-службы Валерия Горелых могут быть расценены как попытка ввести СМИ и общественность в заблуждение и подменить юридически значимые термины. Ещё раз отметим, что задержание указанного гражданина действительно было, а понятия «задержание» и «допрос» неравнозначны и не взаимозаменяемы», — пишут журналисты «МК-Урал». Кроме того, они указывают, что Владимир Чистяков служил в органах МВД и дослужился до звания подполковника.
Справедливости ради стоит добавить, что «Вечерние ведомости» тоже сообщали своим читателям о задержании «единоросса» Чистякова силовиками, но никакой реакции со стороны пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области за этим не последовало, вероятно, из-за того, что аналогичные просьбы в прошлом были отклонены.
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