Силовики задержали и.о. спикера думы Пышминского городского округа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и Следственного комитета задержали исполняющего обязанности председателя думы Пышминского городского округа Владимира Чистякова. Об этом сообщает «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники.По данным издания, задержание Чистякова связано с деятельность МУП ЖКХ «Трифоновское», которое он возглавлял на протяжении нескольких лет. В 2021 году сотрудники свердловского УФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД проводили проверочные мероприятия и выявили махинации с бюджетными средствами в муниципальном предприятии.Сейчас выясняется причастен ли Владимир Чистяков к этим схемам. Его задержали 16 мая. В каком статусе депутат задержан, пока неизвестно.Чистяков был избран депутатом районной думы от «Единой России» в 2017 году. В конце этой зимы его назначили на пост и.о. спикера думы.