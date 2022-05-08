Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в ЛНР

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в Луганскую народную республику, чтобы заключить договор между уральским городом и Луганском. Об этом сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Тагила.Как сообщают в пресс-службе мэрии, Владислав Пинаев уехал сегодня в Луганск, чтобы заключить соглашение о городах-побратимах между Луганском и Нижним Тагилом. Подписать соглашение планируют завтра днем. После этого глава свердловского города вернется обратно.Соглашение о городах-побратимах подразумевает под собой обмен опытом в сфере культуры, спорта и детского отдыха.