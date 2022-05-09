Губернатор Свердловской области ушел в отпуск
Политика
Фото: Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня, 16 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в запланированном отпуске. Длительность отпуска главы региона не уточняется.
Исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на данный период возложено на первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова.
Напомним, что в последний раз Евгений Куйвашев уходил в отпуск на одну неделю 24 января 2022 года.
Исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на данный период возложено на первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова.
Напомним, что в последний раз Евгений Куйвашев уходил в отпуск на одну неделю 24 января 2022 года.
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