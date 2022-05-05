Екатеринбургский адвокат попросил прокуратуру проверить «источники сверхдоходов» мэра города Алексея Орлова

«Удивительно, что в то время, когда многонациональный народ Российской Федерации испытывает многочисленные финансовые трудности фактически с начала 2008 года, представители органов государственной власти и местного самоуправления демонстрируют уровень жизни, идущий вразрез с общим, при этом не демонстрируя каких-либо успехов в своей профессиональной деятельности».

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости