Екатеринбургский адвокат попросил прокуратуру проверить «источники сверхдоходов» мэра города Алексея Орлова
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский адвокат Михаил Коржев обратился в прокуратуру с просьбой проверить, как мэр города Алексей Орлов сумел меньше, чем за два года погасить ипотеку на дом в элитном посёлке. Обращение было составлено на имя городского прокурора Светланы Кузнецовой.
В нём он попросил организовать проверку расходов и соответствия их доходам главы Екатеринбурга Орлова и его супруги за весь период нахождения мэра на государственных должностях, а также проверить факты завышения цен при продаже имущества и занижения цены при приобретении имущества Орловым и его супругой.
Коржев отмечает, что обращение было спровоцировано новостью о том, что глава Екатеринбурга досрочно погасил ипотечный кредит на жилой дом в коттеджном посёлке Карасьеозерский:
Данный факт, по мнению Коржева, поднимает волну недовольства и негодования в обществе.
«Исходя из имеющихся в общем доступе в сети "Интернет" сведений, а именно: выдержек из деклараций о доходах и расходах Орлова А.В. и его супруги за время нахождения Орлова А.В. на государственных и муниципальных должностях, очевидно, что доходы указанного лица превышают его расходы. При этом источники "сверхдоходов" последнего не указаны», — говорится в обращении.
Как сообщил сам Коржев в разговоре с «Вечерними ведомостями», обычно обращения подобного рода рассматривают 30 дней: «Мы подали обращение буквально на прошлой неделе, и пока новостей никаких нет».
На вопрос о том, какие у него ожидания по этому обращению, уральский адвокат ответил: «Надеюсь, что начнут смотреть, разбираться, считать. Надежды, конечно, мало, но тем не менее — может быть, что-то в стране изменилось».
Сообщения о том, что Алексей Орлов закрыл 30-летний кредит на дом, стали появляться в СМИ 25 апреля. На выписку из Росреестра обратило внимание издание E1.RU. Из документа следует, что коттедж перешёл в собственность Орлова в апреле 2020 года — в то время он работал вице-губернатором Свердловской области. Ипотеку Орлов должен был погасить до 2050 года.
В городской мэрии ранее объяснили досрочное погашение тем, что Орлов продал имущество в Тюмени, и за счёт этих средств погасил кредит на дом.
Как ранее сообщало издание, в доме на улице Озёрной три этажа, один из которых подземный. Площадь дома —524,1 квадрата. Кадастровая стоимость дома — 16,5 миллиона рублей, земли — 5,5 миллиона. Соседями мэра в коттеджном посёлке стали бизнесмены Игорь Алтушкин и Лев Ковпак, а также сенатор Аркадий Чернецкий.
В нём он попросил организовать проверку расходов и соответствия их доходам главы Екатеринбурга Орлова и его супруги за весь период нахождения мэра на государственных должностях, а также проверить факты завышения цен при продаже имущества и занижения цены при приобретении имущества Орловым и его супругой.
Коржев отмечает, что обращение было спровоцировано новостью о том, что глава Екатеринбурга досрочно погасил ипотечный кредит на жилой дом в коттеджном посёлке Карасьеозерский:
«Удивительно, что в то время, когда многонациональный народ Российской Федерации испытывает многочисленные финансовые трудности фактически с начала 2008 года, представители органов государственной власти и местного самоуправления демонстрируют уровень жизни, идущий вразрез с общим, при этом не демонстрируя каких-либо успехов в своей профессиональной деятельности».
Данный факт, по мнению Коржева, поднимает волну недовольства и негодования в обществе.
«Исходя из имеющихся в общем доступе в сети "Интернет" сведений, а именно: выдержек из деклараций о доходах и расходах Орлова А.В. и его супруги за время нахождения Орлова А.В. на государственных и муниципальных должностях, очевидно, что доходы указанного лица превышают его расходы. При этом источники "сверхдоходов" последнего не указаны», — говорится в обращении.
Как сообщил сам Коржев в разговоре с «Вечерними ведомостями», обычно обращения подобного рода рассматривают 30 дней: «Мы подали обращение буквально на прошлой неделе, и пока новостей никаких нет».
На вопрос о том, какие у него ожидания по этому обращению, уральский адвокат ответил: «Надеюсь, что начнут смотреть, разбираться, считать. Надежды, конечно, мало, но тем не менее — может быть, что-то в стране изменилось».
Сообщения о том, что Алексей Орлов закрыл 30-летний кредит на дом, стали появляться в СМИ 25 апреля. На выписку из Росреестра обратило внимание издание E1.RU. Из документа следует, что коттедж перешёл в собственность Орлова в апреле 2020 года — в то время он работал вице-губернатором Свердловской области. Ипотеку Орлов должен был погасить до 2050 года.
В городской мэрии ранее объяснили досрочное погашение тем, что Орлов продал имущество в Тюмени, и за счёт этих средств погасил кредит на дом.
Как ранее сообщало издание, в доме на улице Озёрной три этажа, один из которых подземный. Площадь дома —524,1 квадрата. Кадастровая стоимость дома — 16,5 миллиона рублей, земли — 5,5 миллиона. Соседями мэра в коттеджном посёлке стали бизнесмены Игорь Алтушкин и Лев Ковпак, а также сенатор Аркадий Чернецкий.
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