Мэр Екатеринбурга за два года погасил тридцатилетнюю ипотеку на дом в элитном поселке
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов за два года погасил ипотеку на дом в элитном поселке. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на свежую выписку из Росреестра.
Согласно документу, Орлов погасил кредит, который взял в 2020 году для покупки дома в поселке Карасьеозерский-1. Ипотека была рассчитана на 30 лет.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что Орлов погасил кредит за счет продажи недвижимости в Тюмени.
Коттедж площадью 524,1 квадратного метра был построен в 2007 году. Цена, за которую градоначальник купил дом, неизвестна.
Согласно документу, Орлов погасил кредит, который взял в 2020 году для покупки дома в поселке Карасьеозерский-1. Ипотека была рассчитана на 30 лет.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что Орлов погасил кредит за счет продажи недвижимости в Тюмени.
Коттедж площадью 524,1 квадратного метра был построен в 2007 году. Цена, за которую градоначальник купил дом, неизвестна.
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