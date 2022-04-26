В Свердловской области решили не продлевать майские праздники
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области не принимали решения о введении дополнительных выходных дней в мае. Это значит, что продлевать майские праздники до 10 дней не будут.
О том, что выходные пройдут в обычном графике, информационному агентству URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Другими словами, выходные остаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Дни с 4 по 6 мая остаются рабочими.
Ранее инициативу продлить майские праздники до 10 дней озвучивали в Госдуме. Однако окончательное решение остается за руководителями субъектов Российской Федерации.
О том, что выходные пройдут в обычном графике, информационному агентству URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Другими словами, выходные остаются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Дни с 4 по 6 мая остаются рабочими.
Ранее инициативу продлить майские праздники до 10 дней озвучивали в Госдуме. Однако окончательное решение остается за руководителями субъектов Российской Федерации.
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