«Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии

Гузель Аиткулову вызвали в полицию для составления протокола на юрлицо-учредителя нашего издания

19.16 Вторник, 26 апреля 2022
Политика
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбурга обвиняет «Вечерние ведомости» в дискредитации российской армии. На нашего журналиста и директора ООО «Техноторг» (организации, являющейся учредителем издания), составляют протокол за «дискредитацию» ВС РФ.

Об этом нам сообщила по телефону старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) УМВД по Екатеринбургу Мария Назарова.

Назарова заявила, что завтра директору юрлица-учредителя «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, необходимо явиться в отдел на Фрунзе, 76 для составления протокола по статье 20.3.3 («дискредитация вооружённых сил РФ»). Какая именно публикация, по мнению полиции, дискредитировала российскую армию, инспектор говорить отказалась – заявив, что подробности раскроет в отделе. Сотрудница полиции лишь уточнила, что дело об административном правонарушении возбуждено по некоему заявлению, зарегистрированном в КУСП 8 апреля этого года.

Примечательно, что как раз завтра у Гузель день рождения – видимо, в полиции не нашли даты более подходящей. Также примечательно, что протокол намерены составить на юрлицо (а не на физическое или должностное), а это означает, что максимальный штраф может достигать суммы до полумиллиона рублей.

Мы понимаем, что сейчас на независимые СМИ в России оказывается колоссальное давление, и знаем, что повод для оформления какого-либо правонарушения, согласно последним новшествам законодательства, найти крайне легко. Поэтому мы сознательно отказались от освещения боевых действий на территории Украины, ибо публиковать информацию из независимых источников по действующим законам чревато бесконечными административными и уголовными делами, а ретранслировать исключительно информацию Минобороны РФ – означает становиться рупором государственной пропаганды. Мы не знаем, что именно послужило поводом для внимания к нам со стороны правоохранительных органов, но мы будем продолжать работать для вас, пока это возможно.

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Владислав Постников, редакция «Вечерних ведомостей» © Вечерние ведомости
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