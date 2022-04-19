На здании архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге порезали баннер с буквой Z
Политика
В Екатеринбурге вновь пострадал огромный баннер с латинской буквой «Z». Полотнище на здании Уральского государственного архитектурно-художественного университета, вывешенное туда ректоратом в знак поддержки действиям российских войск в Украине, на сей раз порезали. Правда, не очень сильно. Зато сильнее, чем в первый раз его облили красной краской, символизирующей кровь.
Баннер с главным символом русско-украинской «не-войны» появился на здании вуза 13-го апреля. Нашлись студенты, не согласные с активной внешней политикой РФ и, соответственно, с решением руководства родной альма-матер политику эту попиарить. Уже через несколько дней неизвестные плеснули из окна краской на белоснежный фон, по которому нанесено изображение.
Чуть позже группа студентов УрГАХУ организовала сбор подписей под требованием снять агитационный баннер с университета. На сегодняшний день собрано более 500 подписей.
Баннер с главным символом русско-украинской «не-войны» появился на здании вуза 13-го апреля. Нашлись студенты, не согласные с активной внешней политикой РФ и, соответственно, с решением руководства родной альма-матер политику эту попиарить. Уже через несколько дней неизвестные плеснули из окна краской на белоснежный фон, по которому нанесено изображение.
Чуть позже группа студентов УрГАХУ организовала сбор подписей под требованием снять агитационный баннер с университета. На сегодняшний день собрано более 500 подписей.
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Студенты-архитекторы просят снять баннер с буквой «Z» со здания университета в Екатеринбурге
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