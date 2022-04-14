Студенты-архитекторы просят снять баннер с буквой «Z» со здания университета в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Группа учащихся Уральского государственного архитектурно-художественного университета инициировала сбор подписей под требованием снять со здания вуза огромного баннера с начертанной на нём буквой «Z». Баннер этот появился 13-го апреля в знак солидарности учебного заведения с действиями российского правительства относительно государства Украина.Несогласные с решением ректората УрГАХУ появились сразу же, как только появился баннер. Уже через несколько дней кто-то оставил на белоснежном полотне красный мазок, символизирующий кровь. Теперь же сторонники мира между двумя государствами прибегли к менее эффектным, но более действенным методам – через сбор подписей. В первые же часы им удалось собрать более 100 подписей среди других учащихся вуза.С момента «спецоперации» в Украине латинская буква «Z» стала одним из основных символов «не-войны». В знак поддержки действиям российских войск на территории соседнего государства различные учреждения в стране вывешивают на своих фасадах полотнища или флаги с этой буквой. В Екатеринбурге таким же образом обоZначил себя Уральский государственный экономический университет.