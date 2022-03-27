В Екатеринбурге завершилось голосование на довыборах в городскую думу
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала голосование на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу подошло к концу. Избирательные комиссии начали подсчёт голосов жителей одномандатных округов № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Академический и Ленинский районы).
По состоянию на 18.00 в округе №2 проголосовать пришло всего 1 089 человек (2,03 %) в округе №10 – 3 087 (3,79 %). С учётом досрочного голосования в округе №2 проголосовало 3 223 избирателя (6,01 %), в округе №10— 9 109 (11,17 %).
Напомним, что сегодня наблюдатели обнаружили среди членов одной из участковых комиссий в округе №10 непосредственную подчинённую кандидата от «Единой России» Александры Журавлёвой.
По состоянию на 18.00 в округе №2 проголосовать пришло всего 1 089 человек (2,03 %) в округе №10 – 3 087 (3,79 %). С учётом досрочного голосования в округе №2 проголосовало 3 223 избирателя (6,01 %), в округе №10— 9 109 (11,17 %).
Напомним, что сегодня наблюдатели обнаружили среди членов одной из участковых комиссий в округе №10 непосредственную подчинённую кандидата от «Единой России» Александры Журавлёвой.
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