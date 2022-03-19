Среди членов комиссии на довыборах в ЕГД обнаружили непосредственную подчиненную кандидата от ЕР

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Наблюдатели на довыборах в гордуму Екатеринбурга обнаружили среди членов одной из участковых комиссий в округе №10 непосредственную подчинённую кандидата от «Единой России» Александры Журавлёвой.В УИК №1529 членом комиссии с правом решающего голоса является Лариса Евхутич – учитель биологии в школе №140, директрисой которой является Александра Журавлёва.При этом, согласно статье №29 ФЗ №67, регламентирующего проведение выборов, подчинённые кандидата не могут быть членами избирательных комиссий по тому округу, где избирается кандидат.После обнаружения этого факта Ленинская территориальная избирательная комиссия заявила, что полномочия Евхутич были приостановлены соответствующим решением. Однако, когда было принято это решение, не уточняется.«В настоящий момент член УИК не принимает участие в работе комиссии и не будет принимать участие в установлении итогов голосования», – сообщили в центре общественного наблюдения (ЦОН) региона.Однако, по свидетельствам наблюдателей, подчинённая Журавлёвой присутствовала сегодня в помещении для голосования УИК №1529. Работала ли она при проведении досрочного голосования, неизвестно.