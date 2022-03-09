Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В новом санкционном списке Евросоюза оказался бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Его туда включили как сенатора, голосовавшего за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Ранее мы сообщали, что в новый санкционный список попали председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, его супруга Галина и сын Александр. Всего сегодня список дополнился 160 именами, среди которых 14 олигархов и 146 членов Совета Федерации. Второй представитель Свердловской области в СовФеде – Эдуард Россель – санкциям подвергнут не был. Ещё один уроженец Екатеринбурга, Андрей Клишас, находится под санкциям с 2014 года.
Напомним, Александр Высокинский был главой Екатеринбурга с 25 сентября 2018 года по 21 декабря 2020-го. До этого он работал в правительстве Свердловской области, а ещё раньше – в администрации Екатеринбурга. После ухода с поста главы Екатеринбурга Высокинский стал заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а после выборов в сентябре 2021 года его назначили представителем от законодательной власти Свердловской области в Совете Федерации.
Ранее мы сообщали, что в новый санкционный список попали председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, его супруга Галина и сын Александр. Всего сегодня список дополнился 160 именами, среди которых 14 олигархов и 146 членов Совета Федерации. Второй представитель Свердловской области в СовФеде – Эдуард Россель – санкциям подвергнут не был. Ещё один уроженец Екатеринбурга, Андрей Клишас, находится под санкциям с 2014 года.
Напомним, Александр Высокинский был главой Екатеринбурга с 25 сентября 2018 года по 21 декабря 2020-го. До этого он работал в правительстве Свердловской области, а ещё раньше – в администрации Екатеринбурга. После ухода с поста главы Екатеринбурга Высокинский стал заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а после выборов в сентябре 2021 года его назначили представителем от законодательной власти Свердловской области в Совете Федерации.
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