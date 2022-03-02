Свердловский олигарх попал в санкционный список Евросоюза
А вместе с ним и его ближайшие родственники
Политика
Дмитрий Пумпянский во время награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 31 июля 2014 года. Фото: Kremlin.ru / CC BY 3.0
Председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК), владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский попал в новый санкционный список Евросоюза. Вместе с ним там оказались его жена Галина Пумпянская и сын Александр Пумпянский.
Это стало известно из опубликованного сегодня Евросоюзом списка российских лиц, подвергнутых санкциям. Всего в него вошли 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, помимо Пумпянского это: Председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов, президент Marathon group (крупнейший акционер «Магнита») Александр Винокуров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.
Ранее сообщалось, что Пумпянский был единственным из свердловских предпринимателей, кто был приглашён на встречу с Путиным 24 февраля (после начала так называемой спецоперации на территории Украины).
Напомним, связанные с Пумпянским структуры являются подрядчиками строительных объектов для Универсиады-2023, проведение которой в Екатеринбурге в связи с геополитическими событиями сейчас под большим вопросом – Россию уже лишили права проведения практически всех спортивных соревнований в текущем году.
Это стало известно из опубликованного сегодня Евросоюзом списка российских лиц, подвергнутых санкциям. Всего в него вошли 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, помимо Пумпянского это: Председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов, президент Marathon group (крупнейший акционер «Магнита») Александр Винокуров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.
Ранее сообщалось, что Пумпянский был единственным из свердловских предпринимателей, кто был приглашён на встречу с Путиным 24 февраля (после начала так называемой спецоперации на территории Украины).
Напомним, связанные с Пумпянским структуры являются подрядчиками строительных объектов для Универсиады-2023, проведение которой в Екатеринбурге в связи с геополитическими событиями сейчас под большим вопросом – Россию уже лишили права проведения практически всех спортивных соревнований в текущем году.
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