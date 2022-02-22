Виктория Казакова покинула пост министра инвестиций и развития Свердловской области

11.26 Вторник, 1 марта 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Виктория Казакова ушла с должности министра инвестиций и развития Свердловской области. Об этом сообщает замгубернатора Дмитрий Ионин.

Как написал Ионин в своем телеграм-канале, Виктория Казакова переходит на новую работу. Однако, где именно она теперь будет работать, не уточняется.

Ранее мы писали, что Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она работала на должности министра инвестиций и развития региона с ноября 2017 года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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