Виктория Казакова покинула пост министра инвестиций и развития Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Виктория Казакова ушла с должности министра инвестиций и развития Свердловской области. Об этом сообщает замгубернатора Дмитрий Ионин.
Как написал Ионин в своем телеграм-канале, Виктория Казакова переходит на новую работу. Однако, где именно она теперь будет работать, не уточняется.
Ранее мы писали, что Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она работала на должности министра инвестиций и развития региона с ноября 2017 года.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как написал Ионин в своем телеграм-канале, Виктория Казакова переходит на новую работу. Однако, где именно она теперь будет работать, не уточняется.
Ранее мы писали, что Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она работала на должности министра инвестиций и развития региона с ноября 2017 года.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге объявили сбор вещей и продуктов для арестованных на стихийных акциях протеста
28 февраля 2022
28 февраля 2022
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
28 февраля 2022
28 февраля 2022