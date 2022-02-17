Виктория Казакова покидает пост министра инвестиций и развития Свердловской области

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Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова уходит в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.Виктория Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По данным издания, она продолжит карьеру в федеральной финансово-промышленной группе. Кто займет освободившуюся должность министра, пока неизвестно.Напомним, что Виктория Казакова возглавила министерство инвестиций и развития Свердловской области в ноябре 2017 года.