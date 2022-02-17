Виктория Казакова покидает пост министра инвестиций и развития Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова уходит в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Виктория Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По данным издания, она продолжит карьеру в федеральной финансово-промышленной группе. Кто займет освободившуюся должность министра, пока неизвестно.
Напомним, что Виктория Казакова возглавила министерство инвестиций и развития Свердловской области в ноябре 2017 года.
Виктория Казакова написала заявление об увольнении по собственному желанию. По данным издания, она продолжит карьеру в федеральной финансово-промышленной группе. Кто займет освободившуюся должность министра, пока неизвестно.
Напомним, что Виктория Казакова возглавила министерство инвестиций и развития Свердловской области в ноябре 2017 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Влепившая пощёчину хамоватому ученику преподавательница уволилась из школы города Березовского
17 февраля 2022
17 февраля 2022
В Краснотурьинске с крыши жилого дома упал человек
16 февраля 2022
16 февраля 2022
В Свердловской области ищут 44-летнего мужчину
20 февраля 2022
20 февраля 2022