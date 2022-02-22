Депутата-прогульщика гордумы Нижнего Тагила лишили мандата
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутаты гордумы Нижнего Тагила проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата-прогульщика Алексея Пырина. Об этом сообщает «ТагилСити».
Сегодня, 24 февраля, на очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели заявление Алексея Пырина, который попросил досрочно снять с него депутатские полномочия. За удовлетворение заявления Пырина проголосовали 22 депутата, еще один воздержался.
Напомним, что депутат Алексей Пырин за 2,5 года не посетил ни одного заседания. Это связано с его переездом в Новокузнецк еще в августе 2019 года. Он занимал должность спикера. Теперь спикером гордумы будет Вадим Раудштейн. Довыборы в думу Нижнего Тагила проводить не планируют.
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Сегодня, 24 февраля, на очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели заявление Алексея Пырина, который попросил досрочно снять с него депутатские полномочия. За удовлетворение заявления Пырина проголосовали 22 депутата, еще один воздержался.
Напомним, что депутат Алексей Пырин за 2,5 года не посетил ни одного заседания. Это связано с его переездом в Новокузнецк еще в августе 2019 года. Он занимал должность спикера. Теперь спикером гордумы будет Вадим Раудштейн. Довыборы в думу Нижнего Тагила проводить не планируют.
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